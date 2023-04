TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Il terzino destro entra al posto di un altro laterale già andato a segno (Albani) e realizza il 3 a 2 che stende la Vis Civitanova: la capolista Camerino Castelraimondo è ancora due punti avanti. Domina il fattore campo nel girone E, mentre nel gruppo D i giallorossi scivolano a meno quattro dalla vetta

di Michele Carbonari

Domina il fattore campo nella nona giornata di ritorno nel girone E di Terza categoria: cinque successi interni, solo uno esterno e un pareggio. Non sbagliano le due battistrada Camerino Castelraimondo ed Helvia Recina. La capolista di mister Micarelli supera all’inglese lo Sforzacosta grazie ad una rete per tempo di Cesari (verticalizzazione di Bravetti) e dello stesso Bravetti (mancino all’incrocio su punizione).

La Vis Civitanova invece complica la vita all’inseguitrice Helvia Recina, che riesce a spuntarla solo nel finale, merito di un gran gol al volo di Lelio (sul traversone di Messi), che fissa il 3 a 2 definitivo. Scoppiettante il primo tempo, con i rossoblu ospiti due volte in vantaggio trascinati dalla doppietta di Likey (incornata e a porta vuota), al quale risponde prima Albani (di testa su cross di Laconi) e Simoncini (da fuori, palla sul sette). Le due squadre restano separate da appena due lunghezze, ma gli arancioneri di Luzi ancora coltivano il sogno promozione tramite la Coppa Marche. Infatti, giovedì 6 è in programma l’andata della semifinale, in trasferta contro la Vis Stella.

Alle spalle torna a macinare punti il Colbuccaro, che nella prima frazione mette al sicuro la vittoria contro la Giovanile Nicolò Ceselli trascinato da Luciani (in mischia) e Acciarresi (diagonale rasoterra), Paoloni sugli sviluppi di un angolo firma il momentaneo pareggio (2-1). In rimonta, invece, la Lorese cala un netto poker alla Veregrense: a segno Aquino (punizione), Carradori (dopo aver sbagliato un rigore) e Zerlenga (doppietta). In caso di disputa dei playoff, gran bagarre per contendersi i posti a disposizione. In competizione anche il Monte San Martino, che aggancia la Stese dopo averla battuta all’inglese: gonfiano la rete nel primo tempo Luca Morichetti e Christopher Marconi (testa). In piena corsa anche il Serralta, che firma l’unico blitz di giornata nella tana del San Ginesio, piegato nella ripresa dal subentrato Cambriani (sugli sviluppi di un angolo) e da un autogol.

Dividono la posta in palio altre due pretendenti come Giovanile Corridoniense e Abbadiense: Michele Domizi (da fuori) risponde a Mirko Martorelli (sinistro all’incrocio al termine di un’azione personale). Riposava il fanalino di coda Corridonia Fc.

Nel girone D l’Union Picena perde terreno in seguito al ko nello scontro diretto contro l’Europa Calcio Costabianca, che cala il tris (vano il guizzo di Fontinovo a tu per tu con il portiere avversario): la vetta è a quattro punti.

Il personaggio della settimana: Lelio (Helvia Recina). Terzino, subentra ad un altro laterale già andato a segno. Suo, nel finale, il gol da cineteca (destro al volo su cross di Messi, la palla bacia il palo e si insacca per il 3 a 2 definitivo) che fa esplodere lo stadio Dell’Anfiteatro e regala tre punti pesanti ai suoi, ancora in scia alla capolista Camerino Castelraimondo.