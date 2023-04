CAMERINO - Una delegazione di "penne nere" ha fatto visita agli anziani della struttura

Hanno portato in dono la loro speciale colomba e augurato una serena Pasqua a tutti gli anziani ospiti di “Casa Amica”.

Questa mattina la vicesindaca di Camerino Antonella Nalli, l’assessora Silvia Piscini e alcuni rappresentanti del gruppo di Camerino dell’Associazione Nazionale Alpini (il capogruppo Mario Osci, Giovanni Pettinari e Renato Caprodossi), sono andati nella struttura “Casa Amica” per gli auguri pasquali e per donare la colomba degli alpini, uno specialità dolciaria realizzata della “penne nere”, sempre attive nel campo del sociale.

E’ stato un momento emozionante, che ha visto la partecipazione di tutti gli ospiti e degli operatori. Gli anziani hanno gradito la visita e hanno scambiato due chiacchiere sia con le rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che hanno portato il saluto del Sindaco impegnato in una concomitante riunione, sia con gli alpini.