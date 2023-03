AEROBICA - Guenda Cherubini, Matilde Miceli e Arianna Ciurlanti vincono medaglie con la maglia azzurra a Canthanede

Sono tre le ginnaste della Ginnastica Macerata che fanno parte della squadra Nazionale e che hanno rappresentato l’Italia a Canthanede in Portogallo all’11esimo International Open Competition e all’8° Fig World Cup. Guenda Cherubini e Matilde Miceli hanno partecipato all’Open, categoria Junior, con due esercizi: individuale e gruppo. Solo le prime otto classificate potevano accedere alla finale. Matilde Miceli, alla sua prima esperienza con la squadra Nazionale Junior, è stata la prima a scendere in pedana, ha eseguito un ottimo esercizio ma non è riuscita a centrare la finale, posizionandosi al diciannovesimo posto su circa 80 atlete avversarie.

L’ambitissimo pass per le finali è stato conquistato da Guenda Cherubini. Con la sua impeccabile routine ottiene una quinta posizione. In finale ha mostrato una buonissima esecuzione e qualità artistica che è risultata essere davvero curata, posizionandosi al settimo posto. E’ stata poi la volta del gruppo junior composto, oltre che dalle due atlete della società Ginnastica Macerata Matilde Miceli e Guenda Cherubini, da Chiara Beretta, Maria Chiocca e Linda Sanna: in qualifica al terzo posto mentre in finale, eleganti e grintose, le azzurre fanno suonare l’inno di Mameli conquistando la medaglia d’oro.

Arianna Ciurlanti, categoria senior, ha partecipato all’open, come individualista, posizionandosi in qualifica al quarto posto. Ma per il regolamento Internazionale possono accedere alla finale solo due atlete per ogni nazione. Avendo in classifica davanti altre due atlete italiane con differenza di punteggio veramente esiguo rimane fuori dalla finale. L’atleta ha poi partecipato alla World Cup con la specialità Trio conquistando in finale la medaglia di bronzo. «Grande onore e soddisfazione doppia per Arianna Ciucci sia nel ruolo di responsabile della Squadra Nazionale Junior che come tecnico societario delle tre atlete azzurre tutte medagliate – si legge in una nota del club -. I risultati che la società maceratese sta ottenendo a livello nazionale ed internazionale sono ottenuti grazie anche al supporto tecnico di Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani».