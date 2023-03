CIVITANOVA - L'appuntamento è per giovedì alle 21,15 nella sala del consiglio. L'assessora illustra il nuovo progetto per l'area dopo l'ok della commissione urbanistica: «Giusto compromesso fra edificazione e sostenibilità ambientale».

«Dopo tanti anni avviamo l’iter per giungere all’approvazione definitiva del progetto, che significherebbe chiudere una annosa vicenda che per decenni sembrava non trovare soluzione, il giusto compromesso fra edificazione e sostenibilità ambientale». L’assessore all’urbanistica Roberta Belletti commenta così il progetto per l’area Ceccotti che entro la fine di marzo dovrà essere approvato in consiglio comunale per l’adozione definitiva. E’ la terza volta che si tenta di arrivare all’iter conclusivo negli ultimi 15 anni. Per presentare il progetto alla città (anticipato oggi anche dall’ingegnere Giorgio Medori) è stata indetta dall’amministrazione un’assemblea pubblica in programma giovedì alle 21.15 nella sala del consiglio comunale.

Soddisfatta l’assessora all’urbanistica Roberta Belletti: «Grazie ad un lungo lavoro di mediazione con i proprietari dell’area, iniziato dall’ex assessore all’Urbanistica Fausto Troiani, alla chiusura di contenziosi milionari e vertenze legali – aggiunge la Belletti – possiamo oggi parlare di un importante progetto di rigenerazione urbana che darà nuova linfa ad un’area strategica di Civitanova. Il progetto costituisce un giusto compromesso tra edificazione e sostenibilità ambientale e tra gli interessi dei privati, già consolidati nel tempo, e l’interesse pubblico». La potenzialità edificatoria è di 20mila metri quadrati di superficie utile lorda, divisa su due unità di intervento, una di 17mila metri quadrati e una di 3 mila. In particolare 13mila mq per terziario commerciale, 7000 per residenziale. Verde e piazze per 22.500 mq e parcheggi per 24.500 mq.

«Con questa variante – continua l’assessore Roberta Belletti – le abitazioni ricadenti nell’area potranno eseguire importanti interventi di riqualificazione e soprattutto, cosa molto importante e di non poco rilievo, risolviamo la problematica del resto del tessuto edilizio esistente in tutta l’area Ceccotti, anch’essa ricadente in zona bianca, quindi priva di pianificazione urbanistica. Illustrata la variante alla città resta l’ultimo passo – conclude Belletti – sarà quello del voto in consiglio comunale».

