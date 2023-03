MACERATA - In programma domenica 26 marzo la 37esima edizione della gara podistica, la 49esima Marcialonga della primavera - primo memorial “Vitangelo Corvatta”. Il percorso della 10,5 km, dopo un anello iniziale che include via Morbiducci, piazza della Vittoria e corso Cavour, continuerà in un circuito, dentro e fuori le mura, che coinvolge più volte i viali, le vie e le piazze della città

Macerata si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport. Tutto è pronto, infatti, per la 37esima edizione della Stramacerata, la tradizionale gara podistica dentro e fuori le mura, la 49esima Marcialonga della primavera – primo memorial “Vitangelo Corvatta”, eventi organizzati dalla Polisportiva Acli con il patrocinio del Comune – assessorato allo Sport e il supporto di Us Acli, di Crm gruppi podistici, del Comitato Regionale Marche della Fidal e del Coni, in programma domenica 26 marzo.

«La Stramacerata si inserisce nel solco di una virtuosa tradizione – interviene l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi – è un appuntamento sportivo molto amato sia dai maratoneti sia da chi partecipa come semplice amante del camminare e da chi pratica il nordic walking. L’amministrazione comunale è ben lieta di aver partecipato fattivamente all’organizzazione dell’evento che coinvolge atleti e persone di ogni età, professionisti e non. Nel ringraziare gli uffici e la polizia locale per aver collaborato a dar vita a questa bellissima manifestazione, tutti insieme, siamo certi che vivremo una bellissima giornata di sport e di condivisione».

Il ritrovo sarà ai Giardini Diaz a partire dalle 8. La partenza per i podisti della gara competitiva di 10,5 km è prevista alle 9.15 mentre alle 9,20 si avvieranno i camminatori del nordic walking per un tragitto di 8 km e i partecipanti della passeggiata ludico motoria per 4 km. Il percorso della gara dei 10,5 km, dopo un anello iniziale che include via Morbiducci, piazza della Vittoria e corso Cavour passando di nuovo dai Giardini Diaz, continuerà in un circuito, dentro e fuori le mura, che coinvolge più volte i viali, le vie e le piazze della città. Podisti e camminatori potranno quindi ammirare la bellezza di piazza Mazzini e piazza della Libertà, la torre dell’orologio e la rinnovata facciata della cattedrale di San Giovanni e avranno a disposizione i viali alberati che fiancheggiano le mura storiche della città.

L’arrivo sarà di nuovo ai Giardini Diaz dove i partecipanti avranno a disposizione un punto ristoro e dove verranno effettuate le premiazioni. La manifestazione sarà aperta a tutti anche se soltanto i tesserati della Fidal e degli enti di promozione sportiva saranno classificati nella gara competitiva dei 10,5 km che è valida per il Gran Prix Marche Fidal. Per coloro che avessero bisogno di raggiungere la sede della partenza in auto per la sosta potranno usufruire gratuitamente del parcheggio “Centro Storico” che si trova proprio sotto ai Giardini Diaz .

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.polaclimc.it o scrivere a [email protected] oppure telefonare al 349667368 entro venerdì 24 marzo.