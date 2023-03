VOLLEY A3 - Il derby sabato alle 20,30 al Banca Macerata Forum. Il palleggiatore Martin Kindgard: «Mi aspetto una partita molto tirata e combattuta. Saremo molto attenti e carichi»

Conclusa la final four di Coppa Italia di Serie A3, sabato alle 20.30 il Banca Macerata Forum ospiterà il derby tra Med Store Tunit e Vigilar Fano, per l’11esima giornata del Girone Bianco. Una sfida d’alta classifica tra la terza e la prima, che si incontrano per la terza volta in stagione dopo la vittoria per 3-2 di Fano in campionato e la rivincita biancorossa al palasport Allende ai quarti di finale di Coppa. Se gli ospiti arrivano da due vittorie e la pausa per la final four, per la Med Store Tunit la gara di sabato è anche l’occasione per ripartire dopo il secondo posto in Coppa Italia.

Il palleggiatore Martin Kindgard commenta il momento della squadra dopo la final four. «Le finali ti rimangono sempre addosso, sia se le vinci sia se le perdi, domani però torniamo a pensare al campionato. Fa piacere che sia Fano l’avversario, sarà una bella sfida, divertente da giocare e una gara importante in termini di punti e soprattutto di piazzamento in vista dei playoff. Possiamo migliorare la nostra posizione e cercare di ottenere qualche vantaggio, come sui viaggi da fare, che in una fase delicata come i playoff possono sempre aiutare». Come livello espresso in campo questo con Fano potrebbe proprio essere un anticipo di playoff. «A livello di qualità espressa sì, poi rispetto ai playoff fa la differenza il fatto che quella di domani non sarà una gara con il palio il passaggio del turno. Certamente Fano non vorrà buttare punti e rischiare di perdere il primo posto. Anche noi però siamo a caccia di punti importanti come dicevo. Mi aspetto quindi una partita molto tirata e combattuta, e come abbiamo visto in questo tipo di sfide tante volte sono i dettagli a fare la differenza, saremo quindi molto attenti e carichi in vista del derby».