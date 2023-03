VOLLEY - Coach Gulinelli dopo il ko in finale di Coppa: «Siamo entrati in gara solo dopo i primi due set, forse troppo tardi. Non dobbiamo risparmiarci ora che abbiamo consolidato il terzo posto, in attesa dei playoff»

Si è chiusa ieri la Final Four di Del Monte Coppa Italia di Serie A3, un appuntamento storico che ha visto il Banca Macerata Forum e tutta la città tornare protagonista del grande volley. Nella due giorni si sono sfidate quattro tra le più forti squadre della categoria e la Med Store Tunit ha chiuso al secondo posto, dopo aver ceduto in finale 3-1 contro Pineto, al termine di una partita combattuta, giocata a ritmi alti e che ha entusiasmato il pubblico del palazzetto. Il rammarico dei biancorossi per la rimonta sfuggita ai vantaggi del quarto set della finale, conferma ancora una volta come la Med Store Tunit se la possa giocare con qualsiasi avversario e che i play-off saranno apertissimi.

«Nonostante la sconfitta che certamente fa male per l’occasione persa, ci sono degli aspetti positivi – commenta il coach Flavio Gulinelli – . Abbiamo giocato un’ottima semifinale contro Tuscania, una squadra forte, che ha affrontato la partita a viso aperto. Siamo stati bravi a mantenere la pressione e i ritmi alti. In finale, senza togliere meriti a Pineto che ha giocato una buona partita, noi siamo entrati in gara solo dopo i primi due set, forse troppo tardi. Nel quarto set abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare ma siamo incappati in troppi errori; tuttavia la squadra ha dimostrato di saper reagire ad una situazione delicata, ci siamo tirati fuori e abbiamo ripreso la partita credendoci fino alla fine. La squadra è migliorata nel break e ha trovato maggiore continuità nel cambio palla, sono aspetti importanti dai quali dobbiamo ripartire».

In generale è stata una due giorni di grande pallavolo, come da premesse, «Credo che questa Final Four abbia confermato l’alto livello delle squadre di Serie A3, al Banca Macerata Forum si sono viste quattro belle partite, spettacolo e buon gioco. È stato l’antipasto di quello che troveremo ai play-off: altre battaglie a partire già dal primo turno». Ora la testa torna appunto al campionato, sabato alle 20,30 arriva Fano, «Ci aspettano tre gare da giocare con la massima attenzione. Non dobbiamo risparmiarci ora che abbiamo consolidato il terzo posto, continuare a vincere ci può aiutare a costruirci piccoli vantaggi in vista dei play-off quando potremo ritrovarci costretti anche a compiere lunghi viaggi per affrontare le squadre del Girone Blu e giocare la terza gare in casa può fare la differenza».