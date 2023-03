PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La doppietta di Voinea e il guizzo di Cervigni trascinano i biancorossi di Passarini nel tris in rimonta sul Monturano Campiglione. Restano cinque le lunghezze dalla vetta, dieci sulla terza. I biancocelesti scelgono l'ex Ancona per il post Busilacchi. Pareggiano le altre maceratesi

di Michele Carbonari

Ormai è un discorso a due per il titolo del girone B di Promozione. In più, la capolista Civitanovese e l’inseguitrice Aurora Treia, separate da cinque lunghezze, sono le uniche due squadre della provincia a portare a casa i tre punti nell’ottava giornata di ritorno.

I rossoblu battono con il minimo scarto al Polisportivo la Passatempese di mister Moriconi: decisivo ancora una volta capitan Michele Paolucci (leggi l’articolo). Gli uomini di Passarini invece calano il tris interno, in rimonta, al Monturano Campiglione trascinati dalla doppietta di Voinea (tiro dalla distanza all’incrocio e conclusione al volo su assist di Badiali) e Cervigni (sugli sviluppi di un calcio d’angolo). I biancorossi confermano il miglior attacco del torneo e restano l’unica formazione imbattuta tra le mura amiche. Dividono la posta in palio tutte le altre maceratesi. Terminano a reti inviolate sia Cluentina – Potenza Picena, che Casette Verdini – Matelica (bomber Ulivello colpisce la parte alta della traversa in semirovesciata sul cross di Bordi nel primo tempo). Ruzzier invece illude il Corridonia, beffato di fronte al proprio pubblico dalla Futura 96 a recupero scaduto, nello scontro diretto per la salvezza.

Riposava il Trodica, scivolato al momento fuori dalla zona playout e con un nuovo allenatore: Marco Lelli prende il posto di Massimo Busilacchi.

La top 11 (4-3-3): Grifi (Casette Verdini); Mosquera (Potenza Picena), Marino (Matelica), Trombetta (Civitanovese), Foglia (Cluentina); Panichelli (Aurora Treia), Rapagnani (Civitanovese), Strupsceki (Civitanovese); Voinea (Aurora Treia), Paolucci (Civitanovese), Ruzzier (Corridonia). All.: Passarini (Aurora Treia).

Il personaggio della settimana: Petrisor Voinea (Aurora Treia). L’esperto bomber biancorosso realizza una doppietta contro il quotato Monturano Campiglione, il gol del pareggio che riapre la contesa e quello del 3 a 1 che chiude definitivamente i giochi. Raggiunge la doppia cifra personale (undici centri) e contribuisce al miglior attacco della squadra nel girone.