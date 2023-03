ECCELLENZA - I viola di Mariani beffati nel recupero dall'Osimana, dopo che Dell'Aquila e Latini avevano ribaltato il punteggio (al Diana termina 2 a 2). Una punizione di Di Stefano allo scadere regala un punto ai rossoblu di Morganti, in casa contro la capolista Atletico Ascoli

Sfuma sul più bello la vittoria del Montefano al Diana nello scontro diretto per i playoff contro l’Osimana, che pareggia 2 a 2 in pieno recupero. I viola di Mariani, sotto dopo il gol di Alessandroni, ribaltano nella ripresa trascinati da Dell’Aquila e Latini (entrambi subentrati) ma nel finale Bambozzi ristabilisce l’equilibrio. La classifica ancora sorride al Montefano, nonostante non sia riuscito ad accorciare dalla capolista Atletico Ascoli, prossima avversaria al Dell’Immacolata, rallentata dalla Sangiustese. Al La Croce di Montegranaro termine 1 a 1, risultato maturato nella ripresa. Felicetti sblocca con un gran tiro da fuori, dalla sinistra sul secondo palo. Anche in casa rossoblu il gol arriva dalla panchina, in virtù della punizione magistrale sul primo palo di Di Stefano in zona Cesarini. I calzaturieri di Morganti, domenica di scena ad Urbino, restano fuori la zona playout.

La cronaca di Osimana – Montefano. Il primo squillo del match è di marca ospite. Trascorrono otto giri di lancette e Morazzini chiama in causa Canullo. Il minuto seguente, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Buonaventura manda alto. Il gol dell’Osimana è rimandato di poco: all’11’ Alessandroni si fa trovare pronto sul traversone di Scheffer. Dieci minuti più tardi il Montefano recrimina per un dubbio contatto in area fra Candidi e Canullo. I viola ci riprovano comunque al 27′ con un’azione personale di Palmucci, di un soffio sopra il montante. Stessa sorte, al 32′, per la conclusione di Alessandroni. Fuori misura anche il tiro di Palmucci, in contropiede al 34′. Il Montefano torna in campo con un altro piglio nella ripresa e ribalta il punteggio (trascinato anche dai subentrati), dopo che Bentivogli salva su Mingiano al 7′. Cinque minuti più tardi Dell’Aquila trasforma il rigore conquistato da Bonacci, atterrato in area da Patrizi. Al 14′ prova a rispondere l’Osimana con Alessandroni, sopra la traversa il suo pallonetto. I viola di Mariani di nuovo pericolosi alla mezz’ora, ma Canullo devia in angolo la semirovesciata di Palmucci, dal corner Dell’Aquila incorna fuori di un soffio. Il gol è nell’aria e arriva al 34′: Latini si ritrova a tu per tu con Canullo, vince il rimpallo e la sfera entra in porta. Subito dopo ancora Palmucci mette i brividi alla retroguardia ospite, palla out. In pieno recupero l’Osimana trova il 2 a 2 grazie alla punizione di Bambozzi. Il Montefano non si da per vinto e al quinto minuto di extratime in ripartenza si riversa in area locale, Stampella cade a terra in seguito ad un contrasto ma l’arbitro non fischia.

Il tabellino di Osimana – Montefano:

OSIMANA: Canullo, Sheffer, Micucci, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Alessandroni, Bambozzi, Mingiano, Buonaventura, Mercanti. A disp.: Chiodini, Bassetti, Pasquini, Montesano, Marcantoni, Diamanti, Falcioni, Ruibal, Bellucci. All.: Mobili.

MONTEFANO: Bentivoglio, Morazzini, Postacchini, Alla, Monaco, Mercurio, Guzzini, Sindic, Candidi, Palmucci, Bonacci. A disp.: Rocchi, Moschetta, G. De Luca, Trabelsi, F. Camilloni, Boccanera, Latini, Stampella, Dell’Aquila. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Paoloni di Ascoli (Aureli di San Benedetto – Ielo di Pesaro).

RETI: 11′ p.t. Alessandroni, 11′ s.t. Dell’Aquila, 31′ s.t. Latini, 48′ s.t. Bambozzi.

NOTE: ammoniti: Calvigioni, Scheffer, Guzzini, Postacchini. Angoli: 6-3.

Il tabellino di Sangiustese – Atletico Ascoli:

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Tissone, Iuvalè, Capodaglio (44′ s.t. Sguigna), Pagliarini, Cheddira, Proesmans (15′ s.t. De Stefano), Tonuzi, Ercoli (44′ s.t. Castricini), Loviso (20′ s.t. Merzoug). A disp.: Calcabrini, Tarulli, Iommi, Paoloni, Scognamiglio. All.: Morganti.

ATLETICO ASCOLI: Novi, Marucci, Casale, Lanza, Gabrielli, Felicetti, Di Ruocco, Ambanelli, Di Matteo, Minnozzi (39′ s.t. Filiaggi), Vechiarello. A disp.: Battistelli, Cicconi, Sabatini, Esposito, Capponi, Neri, Traini, Marini. All.: Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Moretti di Cesena (Bara di Macerata – Domenella di Ancona).

RETI: 16′ s.t. Felicetti, 47′ s.t. De Stefano.

NOTE: ammoniti: Ercoli, Iuvalè, De Stefano, Ambanelli.