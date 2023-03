SERIE D - Un guizzo di Mercuri ad inizio ripresa decide la sfida. I cremisi di Zannini domenica prossima sfideranno in trasferta il Notaresco penultimo

Il Tolentino non riesce a dare continuità ai risultati e perde 1 a 0 in casa contro il Chieti. Nella 27esima giornata del girone F di Serie D, al Della Vittoria, decide il match un guizzo di Mercuri ad inizio ripresa. I cremisi di Zannini restano ultimi in classifica, a tre lunghezze di distanza dal Notaresco penultimo (prossimo avversario in trasferta) e a sei dalla Vastese terz’ultima e in zona playout.

La cronaca. Nel primo tempo il Tolentino produce un paio di occasioni: il portiere del Chieti Serra si trova addosso la girata di Vitiello, senza fortuna invece il tiro di Pallecchi. Per gli abruzzesi, una conclusione dal limite di Masawoud di poco alta sopra la traversa. Nella ripresa, pronti via e il Chieti sblocca: traversone basso dalla destra e deviazione vincente di Mercuri. Gli ospiti continuano a spingere e Spinelli, di testa, indirizza incredibilmente a lato da pochi passi. Stessa sorte, sugli sviluppi di un corner, poco più tardi, per un compagno di squadra. Il Tolentino si scuote da metà frazione. Al 23′ Papaserio calcia alta una sponda di Vitiello. Due minuti dopo Massarotti non trova la porta su cross di prima intenzione dalla sinistra. Poi D’Innocenzo spara sopra la traversa. Nel finale il Tolentino ci prova generosamente ma non riesce a trovare lo spunto vincente (Papaserio spedisce alto di testa su un angolo dalla sinistra).

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi (43′ s.t. Bruffa), Salvatelli (31 s.t. Di Biagio), Rozzi, Stefoni, Nagy, Massarotti, Papaserio (31′ s.t. Mataloni), Vitiello, Tizi (36′ s.t. Nacciarriti), Pallecchi. A disp.: Orsini, Piermartiri, Bontempo, Blanco, Cozzolino. All.: Zannini.

CHIETI: Serra, Spinelli, Di Prisco (1′ s.t. Vaccaro), Paglia (1′ s.t. Liepa), Di Renzo, Salto, Masawoud, Mercuri, Mancini (32′ s.t. Barbetta), Rossi (14′ s.t. D’Innocenzo), Anticoli (8′ s.t. Riosa). A disp.: Piarulli, Bregasi, Cesario, Bordon. All.: Chianese.

TERNA ARBITRALE: Rodighiero di (Antonini – Fontana)

RETE: 5′ s.t. Mercuri

NOTE: ammoniti: Tizi, Masawoud, Anticoli, Salto.