CICLISMO - Tantissima gente è corsa in strada già da questa mattina «con quasi 3mila persone per la cerimonia di partenza della tappa mentre altre 5mila hanno atteso i corridori lungo le strade del circuito osimano» ha detto entusiasta il sindaco Simone Pugnaloni vedendo lo sport come «mezzo di promozione turistica che avrà ricadute sull’economia del territorio a medio lungo termine»

E’ stato grande l’entusiasmo per la Tirreno Adriatico che, nella sua sesta tappa della 58esima edizione è passata per Osimo.

«Una grande giornata di festa – ha dichiarato il sindaco, Simone Pugnaloni -. Tantissima gente è corsa in strada già da stamattina a Osimo Stazione, dove ci saranno state quasi 3mila persone per la cerimonia di partenza della tappa. Altre 5mila – ha proseguito – hanno atteso i corridori lungo le strade del circuito osimano, specialmente in zona Borgo San Giacomo e altrettante tra corso Mazzini e piazza del Comune per il traguardo».

Osimo si è fatta bella, «Addobbata per questo grande evento internazionale e ci tengo a ringraziare – ha sottolineato il primo cittadino – associazioni e residenti che si sono impegnati in questo. Penso alla maxi scritta di Osimo sulla collina che costeggia via Roncisvalle più volte inquadrata dalle telecamere Rai, e ai colori azzurri della Tirreno Adriatico che sono sventolati non solo in centro storico ma anche ad Abbadia e San Paterniano ad esempio».

Per la città questa giornata «sarà volano per l’economia turistica del territorio, perché durante la diretta Rai sono andate in mondovisioni le splendide immagini della nostra Osimo, i suoi angoli storico architettonici raccontati dai telecronisti e i panoramici paesaggistici mozzafiato. Ci tengo a ringraziare quelli che hanno dovuto patire dei disagi per la viabilità stravolta dalle 12 alle 17, quelli che, oltre 200, si sono impegnati come volontari nell’organizzazione logistica che è stata impeccabile, le forze dell’ordine che hanno garantito una corsa in sicurezza e i residenti del centro che sono stati puntuali nel lasciare libere le aree di sosta necessarie alla competizione ciclistica. Per un giorno – ha ha detto entusiasta – siamo stati al centro del mondo, godiamoci questo successo, certi che ogni euro investito in eventi simili, come lo sport visto come mezzo di promozione turistica, avrà ricadute sull’economia del territorio a medio lungo termine. Non è un caso se con noi al governo Osimo ha triplicato il flusso turistico. Grazie a tutti e ora si torna a lavorare sodo per concretizzare i tanti progetti in campo».

Dunque, sono stati oltre 175 gli atleti in gara, di 7 squadre internazionali.

Dietro a tutto ciò, anche la grande macchina organizzativa messa in campo dalle forze dell’ordine.

Sono stati infatti predisposti oltre 270 punti di presidio specificamente transennati, con gli incroci più delicati vigilati ininterrottamente da un dispositivo interforze di 82 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, polizia Provinciale di Ancona, polizie locali di Osimo, Castelfidardo, Loreto e di Ancona oltre a 260 volontari messi a disposizione da una ventina di Associazioni, tutti coordinati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo grazie anche al Coc attivato in Municipio, per poter affrontare ogni sorta di emergenza, anche sanitaria, con i referenti del 118 di tutto il comparto sanitario incluso il pronto soccorso e dei vigili del fuoco.

L’evento si è dunque svolto senza alcuna criticità ma alla presenza di un folto pubblico, che ha applaudito i suoi campioni dai punti più panoramici della città in una giornata indimenticabile.