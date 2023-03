VOLLEY - Le arancionere in campo domani alle 17 contro l'ultima squadra battuta in campionato più di tre mesi fa. Coach Luca Paniconi sprona l'ambiente

La Cbf Balducci Hr torna a giocare lontano da casa dopo due match consecutivi di fronte ai propri tifosi: domani (ore 17.00, diretta volleyballworld.tv) si va a Bergamo per la nona giornata del girone di ritorno. Il Volley Bergamo 1991 è proprio la squadra con cui le arancionere sono riuscite ad ottenere l’ultima vittoria ormai più di tre mesi fa, nella nona di andata per 3-2 al Banca Macerata Forum. L’obiettivo è ovviamente provare a ripetere l’impresa stavolta in trasferta e guadagnare punti fondamentali per credere ancora in una possibile rimonta. Oggi l’ultimo allenamento nelle Marche poi la partenza alla volta della Lombardia: domenica mattina la consueta prova campo al Pala Intred.

«Arriviamo a questa trasferta a Bergamo dopo una settimana d’allenamento tutto sommato buona – dice coach Luca Paniconi – L’auspicio è ovviamente quello di garantire maggior continuità rispetto a quanto abbiamo fatto domenica scorsa, partita nella quale abbiamo avuto un ottimo approccio. E chiaramente sappiamo che dobbiamo provare in ogni campo a tirar fuori qualcosa di buono. In una situazione così complicata come la nostra è ovvio che c’è questa ricerca spasmodica del risultato, che è sempre più complicato, ma che ovviamente continueremo a ricercare fin quando la matematica ci darà la possibilità di continuare a sperare di poter fare ancora qualcosa di buono».

Il Volley Bergamo 1991 è guidato in panchina da Stefano Micoli che si affiderà alla regia della palleggiatrice Giulia Gennari in diagonale con la giovane opposta Giorgia Frosini (in alternativa c’è la brasiliana Lorrayna). Al centro ecco la centrale croata Bozana Butigan e Federica Stufi, ampia scelta tra le schiacciatrici: la statunitense Khalia Lanier, Emma Cagnin, l’altro martello statunitense May Mackenzie o la maceratese Laura Partenio. Il libero è Giada Cecchetto.

«Da qui alla fine della regular season – commenta Giulia Gennari, palleggiatrice Bergamo – tutte le partite possono essere fondamentali, ne mancano cinque, con quindici punti in palio che possono fare la differenza in classifica per noi, nella corsa ai Playoff Scudetto, ma anche per Macerata, che vorrà provare a togliersi dalla zona retrocessione. Per questo penso che questa gara possa nascondere molte più insidie di quelle che si potrebbero pensare guardando la classifica: incontrare una squadra che lotta per salvarsi, rende la partita ancor più pericolosa. E ci ricordiamo bene le difficoltà della gara di andata. C’è anche una certa voglia di “vendicare” quel risultato, ma soprattutto vogliamo approfittare di ogni occasione per risalire».