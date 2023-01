CALCIO - Il direttore di gara maceratese non ha atteso il Var fermando l'azione che poteva portare sul 3 a 1 i nerazzurri. Rischia uno stop

L’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, è nella bufera dopo la direzione di Monza-Inter che si è conclusa 2 a 2. Il motivo è aver fischiato troppo presto nell’azione che poteva portare al gol del 3 a 1 del difensore dell’Inter Acerbi. L’accusa era che dovesse attendere il Var. Lo avesse fatto sarebbe stata chiarita la dinamica di quanto accaduto. Ossia: Pablo Marì, difensore del Monza, è finito a terra non per un fallo subito da un calciatore della squadra nerazzurra, ma per un contatto con un compagno di squadra. In questo modo l’azione, regolare, avrebbe potuto proseguire. Secondo i quotidiani sportivi nazionali Sacchi potrebbe venire fermato per un po’ di tempo.

Un esempio recente nel campo di fischietti che sono stati messi in panchina dopo un errore riguarda l’arbitro Serra di Torino che ha diretto la sua seconda gara di Serie A mercoledì scorso, a distanza di quasi un anno da un errore commesso in Milan-Spezia (il 17 gennaio 2022): aveva fischiato un fallo su Rebic, calciatore della squadra di Milano, di fatto annullando un vantaggio dei rossoneri e il gol di Messias.