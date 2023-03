MACERATA - Applausi per le partecipanti agli incontri di calcio oggi pomeriggio all'Helvia Recina. L'iniziativa organizzata dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia Laura Sestili insieme alla Yfit ha permesso di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore che sarà donato all’Anffas. L'assessore Sacchi: «Siamo molto orgogliosi delle nostre ragazze»

(foto di Fabio Falcioni)

Applausi per le atlete che allo stadio Helvia Recina di Macerata hanno dato vita alla prima edizione della “Partita delle donne”, l’iniziativa organizzata dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia Laura Sestili insieme alla Yfit (Associazione Sportiva Dilettantistica appartenente alla Lnd-Figc che si occupa di calcio femminile) e con il supporto del Coni.

L’appuntamento è stato realizzato con il sostegno di Overtime, Panathlon International, EduCamp e con il patrocinio dei Comuni di Appignano, Cingoli, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Montelupone, Monte San Giusto, Pollenza, Potenza Picena, Sarnano, Tolentino e Treia e ha permesso di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore che sarà donato all’Anffas. «A conclusione di questa giornata dedicata alle donne non poteva mancare una partita tutta al femminile – ha spiegato la consigliera Laura Sestili -, vedere queste ragazze giocare è stato davvero emozionante.

Queste atlete ci dimostrano come il calcio non sia solo maschile, ma possa essere un altro veicolo per superare barriere culturali e di genere, promuovendo anche l’inclusione sociale. Ringrazio i Comuni che hanno sostenuto l’iniziativa, il Coni e le associazioni del territorio coinvolte». Presenti allo stadio anche il questore Vincenzo Trombadore, il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente regionale del Coni Fabio Luna, il delegato del Coni nella provincia di Macerata Fabio Romagnoli, il presidente dell’Anffas Marco Scarponi e diversi rappresentanti dei Comuni che hanno sostenuto l’appuntamento.

«Queste sono le giornate che fanno bene non solo allo sport, ma anche alla crescita dei nostri giovani – ha aggiunto l’assessore allo Sport del Comune di Macerata, Riccardo Sacchi -. L’integrazione è una cosa che oramai stiamo raggiungendo in tanti campi, anche se ancora ci sono passi importanti che possiamo e dobbiamo fare. Siamo molto orgogliosi delle nostre ragazze, lo sport è un buon grimaldello per avvicinare il mondo maschile a quello femminile e noi, come amministrazione comunale, non faremo mancare il nostro supporto a queste realtà sportive che stanno crescendo sul territorio».

Ad aprire le sfide sul campo sono state le squadre di calcio femminile iscritte ai settori giovanili e alla scuola calcio dei campionati Sgs-Figc della regione Marche: under 10 Pulcini (7-9 anni): Ancona Respect, Villa Musone, Sirolese, YFit Macerata; under 12 Esordienti (10-11 anni): Ancona Respect, Villa Musone, Sirolese, Montelupone, Valdichienti Ponte, YFit Macerata. A seguire la sfida tra squadra bianca e squadra gialla con atlete provenienti da società di serie C ed Eccellenza Lnd Marche (Ancona Respect, Vis Civitanova, YFit Macerata e Sambenedettese).