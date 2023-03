INCLUSIONE - Domenica 12 marzo, dalle 9 del mattino, si disputerà il 5° concentramento del Campionato regionale senior di baskin al campo dei Salesiani Don Bosco. In squadra anche il dottor Pierfrancesco Gentilucci

A Macerata arriva il baskin, sport di squadra giocato da disabili, con qualsiasi disabilità, e normodotati insieme, maschi e femmine. Il termine baskin nasce proprio dall’unione delle parole basket ed inclusivo.

Domenica 12 marzo, dalle 9 del mattino, si disputerà il 5° concentramento del Campionato regionale senior di baskin al campo dei Salesiani Don Bosco di Macerata. L’evento è organizzato dal Baskin Macerata, squadra che fa parte de “I Nuovi Amici Sport” presieduta da Barbara Bacaloni e vedrà scendere in campo sei delle sette partecipanti al campionato. Il Baskin Macerata vanta, tra gli iscritti, il dottor Pierfrancesco Gentilucci, molto noto come pediatra, ma anche per l’impegno da sempre nel Basket.

«L’obiettivo finale del gioco – scrivono gli organizzatori – è sempre quello di fare il maggior numero di canestri rispetto alla squadra avversaria permettendo a tutti i giocatori di rendere al massimo, in base alle loro possibilità, grazie ad un sistema di regole che si adatta ai giocatori».

Il programma prevede l’apertura delle ostilità proprio dalla squadra di casa, allenata da Coach Michele Cocco, che sfiderà la New Baskin Jesi alle 9 in una partita che si rivelerà sicuramente molto interessante anche vista la posizione in classifica delle due new entry del campionato.

Alle 10,45 sarà il turno de Il Faro di San Benedetto del Tronto contro La casa di Oz di Montecchio ed infine alle 12,30 chiuderanno la mattinata di gioco le squadre dei Vichinghi di Fermignano e la Lupo Baskin di Pesaro. Riposano invece i Bees di Pesaro.

Per tutta la giornata Macerata sarà il centro del Baskin marchigiano, al suono di tre parole d’ordine: sport, inclusione e divertimento. L’ingresso è libero e tutti i partecipanti avranno solo che piacere di avvicinare più maceratesi possibili, e non solo, a questo sport. Per maggiori informazioni sul Baskin Macerata e sul movimento marchigiano trovate le varie pagine Facebook e instagram.