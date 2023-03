VOLLEY A3 - Il Banca Macerata Forum ospiterà la kermesse nel weekend, tutte le informazioni utili per acquistare i tagliandi

Weekend di grande volley al Banca Macerata Forum, che ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo e i tifosi maceratesi, che potranno assistere all’avventura della Med Store Tunit nella Final Four della Del Monte Coppa Italia di Serie A3. Da oggi 7 marzo sono disponibili i biglietti per assistere alle gare di sabato e domenica, solo sul sito www.liveticket.it, dove si potrà scegliere tra due formule: il biglietto giornaliero, valido per la giornata di sabato oppure per la giornata di domenica; l’abbonamento, che permette di assistere alle gare di entrambe le giornate.

Il programma delle gare è così distribuito: sabato le semifinali, alle ore 17 si sfideranno Abba Pineto e Farmitalia Catania, mentre alle 20 Med Store Tunit Macerata e Maury’s Com Cavi Tuscania. Domenica invece la finale 3° e 4° posto alle ore 15, e alle 18 l’ultima gara che decreterà la squadra campione della Del Monte Coppa Italia di Serie A3.

Su liveticket sarà possibile selezionare i posti a sedere a seconda delle disponibilità. Ogni biglietto corrisponde ad un posto numerato, che va rispettato dopo l’accesso al palazzetto.

Il prezzo dell’abbonamento per assistere alla due giorni di gare è di:

– 30 euro Settore nero (la tribuna centrale);

– 25 euro gradinata numerata.

Tutti i tesserati FIPAV possono beneficiare di un abbonamento a prezzo ridotto: 20€ gradinata numerata.

Mentre il biglietto giornaliero per le gare di sabato 11 o domenica 12 corrisponde a:

– 20 euro per il Settore Nero (la tribuna centrale);

– 15 euro per la gradinata numerata.

Non sono invece previste riduzioni per l’acquisto del biglietto giornaliero e per l’abbonamento settore nero.