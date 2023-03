SERIE C - La società di Appignano ha vinto la finale 3-0 giocata al palasport di Filottrano, in occasione dell'ultima partita delle Final Four di categoria. Carlo Giacomini, coach della squadra del capoluogo, applaude comunque la medaglia d'argento: «Avevamo l’amaro in bocca, ma il nostro è un gruppo giovane che potrà fare tesoro di questa esperienza»

di Leonardo Giorgi

Venti anni fa un gruppo di amici con la passione della pallavolo decide di fondare una squadra tutta loro dove giocare. Nel giro di qualche tempo, da giocatori passano a fare i dirigenti. Ieri, quella stessa squadra, ha alzato la sua prima Coppa Marche della Serie C di volley maschile. È una gioia incontenibile per l’Aurora Volley di Appignano che, al palasport di Filottrano, in occasione dell’ultima partita delle Final Four di categoria, ha trionfato per 3 set a zero sui giocatori di Banca Macerata. Guidati dal capitano Cristian Bravi e dall’allenatore Andrea Nardi, i giocatori della squadra hanno raggiunto un traguardo storico per la società, militante da cinque anni in Serie C e andata avanti grazie al supporto degli sponsor locali e di atleti presi in prestito da altre realtà.

«L’Aurora ha vinto davanti a un pubblico degno di una finale – ha commentato il presidente Gianni Piccioni -. Ringrazio supporter, amici e tutti coloro che ci hanno sostenuto. Passo dopo passo abbiamo vinto il campionato provinciale, poi il regionale di Serie D e adesso ci godiamo questo successo. Per molti è il primo successo dopo tanti anni di pallavolo e da presidente, per me, è un motivo di soddisfazione. Questi giocatori sono persone che devono gestire famiglie, lavoro, studi, figli, e si meritano questa coppa per tutti i sacrifici fatti. Ringrazio anche tutti coloro che ogni giorno sono vicini a questi ragazzi. Ringrazio i miei tre compagni di viaggio Sandro Albanesi, Pierluigi Albanesi e Francesco Pioni, che insieme a me in tutti questi anni hanno creato una grandissima famiglia, oltre a tutti gli sponsor che ci hanno permesso di sopravvivere e raggiugnere questo traguardo. Abbiamo prima vinto il campionato provinciale, siamo in Serie C da cinque anni e adesso siamo andati alla conquista delle Final Four di Coppa Marche. Era qualcosa di unico per noi già solo arrivare qui». La rosa dei neo campioni guidati da coach Nardi è composta da Edoardo Cotognini, Paolo Lamanna, Roberto Massei, Matteo Nardi, Cristian Bravi, Giulio Marzi, Nicola Coppari, Singh Paramvir, Gigi Carbone, Federico Gobbi, Giacomo Latini, Jacopo Cenci, Matteo Bussolotto, Nicola Accorsi, Nicholas Putignano.

Anche gli uomini Banca Macerata, nonostante la sconfitta, possono essere soddisfatti del secondo posto ottenuto al termine di una partita esaltante e nel corso di una stagione dove ha saputo tenere testa anche a società dalla grande tradizione ed è a un passo dalla salvezza aritmetica, vero obiettivo stagionale. «Faccio i complimenti ai ragazzi per l’avventura che abbiamo vissuto insieme – ha sottolineato il coach Carlo Giacomini -. È stata una bella finale con Appignano, combattuta. Dispiace per il primo set, eravamo avanti nel finale per 23-21 e non siamo riusciti a chiudere, subendo il ritorno di una squadra esperta e di qualità come Appignano. Prenderci il vantaggio avrebbe potuto cambiare la partita, invece abbiamo subito il contraccolpo alla ripresa dei giochi ma poi i ragazzi sono stati bravi a tornare in partita giocando punto a punto. Nel terzo set abbiamo lottato fino a metà set, poi Appignano ha allungato e si è fatto difficile per noi recuperare». «Non nego che a fine partita avevamo l’amaro in bocca – ha aggiunto Giacomini – ma la squadra ha dato il massimo, abbiamo incontrato avversari forti ed esperti e il nostro è un gruppo giovane che potrà fare tesoro di questa esperienza. Ora abbiamo un altro obiettivo importante all’orizzonte: martedì 14 andremo a Falconara Marittima per affrontare la Pallavolo Sabini Castelferretti in campionato, e con una vittoria ci assicureremmo la salvezza con tre partite d’anticipo. Era il nostro obiettivo di inizio stagione, insieme a disputare una bella Coppa Marche».