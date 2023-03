PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il centrocampista biancorosso segna la quarta rete stagionale e piega la Passatempese. Pareggiano Potenza Picena, Corridonia e Cluentina. Cadono in trasferta Casette Verdini e Trodica

di Michele Carbonari

Solo le due squadre battistrada vincono fra le sette maceratesi impegnate nel girone B di Promozione.

Nella settima giornata di ritorno esultano soltanto Civitanovese e Aurora Treia, entrambe in trasferta e sempre divise da cinque lunghezze. I rossoblu di Nocera espugnano all’inglese Matelica grazie a Strupsceki e a Wali (leggi l’articolo). In casa biancorossa, è la prima sconfitta sotto la gestione di mister Ciattaglia. I ragazzi di Passarini, invece, sono corsari di misura nella tana della Passatempese: decisivo un mancino sul secondo palo di Badiali, servito da Voinea. Alle spalle delle due di testa il vuoto, dieci punti il distacco. Dividono la posta in palio a reti inviolate, nel posticipo domenicale, Potenza Picena e Corridonia. Grande merito del portiere rossoverde Fall, che in avvio di gara neutralizza un rigore ad Abbrunzo.

Un altro estremo difensore protagonista del fine settimana trascorso, è Fatone del Trodica, anche lui bravo a disinnescare un penalty della Futura 96, che al triplice fischio si impone 3 a 0 di fronte al proprio pubblico. Il tecnico biancoceleste Massimo Busilacchi rassegna le dimissioni, accettate dalla società. Cade lontano da casa pure il Casette Verdini, al quale non basta l’ennesima giocata del capocannoniere Ulivello (di tacco sull’angolo di Russo): il Castel di Lama ribalta il punteggio nella ripresa. Senza reti la sfida fra Monturano Campiglione e Cluentina.

La top 11 (4-4-1-1): Fatone (Trodica); Cervigni (Aurora Treia), Zuchi (Potenza Picena), Trombetta (Civitanovese), Marziali (Casette Verdini); Strupsceki (Civitanovese), Capradossi (Aurora Treia), Trobbiani (Cluentina), Gubinelli (Matelica); Badiali (Aurora Treia); Ogievba (Corridonia). All.: Nocera (Civitanovese).

Il personaggio della settimana: Marco Badiali (Aurora Treia). Con quattro reti fin qui realizzate, eguaglia il personale record di gol fatti in una stagione. L’ultimo, in un campo ostico come quello della Passatempese, tiene aperto il campionato e consente ai suoi di restare in scia alla Civitanovese.