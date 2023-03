Un punto in superiorità numerica:

pari Tolentino contro il Cynthialbalonga

SERIE D - Contro la quarta in classifica termina 1 a 1. Vitiello sblocca in avvio su rigore, espulso il portiere locale, pareggia Cappai a fine primo tempo. Nel finale chiudono in dieci anche i cremisi di Zannini, che restano ultimi

5 Marzo 2023 - Ore 17:02 - caricamento letture

Il Tolentino torna con un punto dalla trasferta contro il Cynthialbalonga, quarta forza del girone F di Serie D. In terra laziale termina 1 a 1. I cremisi, ultimi in classifica, sbloccano con Vitiello su rigore, nell’occasione viene espulso il portiere dei locali, che trovano il pari allo scadere del primo tempo con Cappai. Nonostante la superiorità numerica (ristabilita nel recupero a causa del doppio giallo di Moscati), i ragazzi di Zannini non riescono a rendersi pericolosi, a differenza del Cynthialbalonga. Il Tolentino muove la classifica al pari delle dirette concorrenti per la salvezza. Domenica al Della Vittoria arriva il Chieti. La cronaca. Al primo affondo il Tolentino passa subito in vantaggio: Vitiello trasforma il rigore conquistato Moscati, sul fallo commesso dal portiere avversario Santilli, espulso. Il Cynthialbalonga aumenta la pressione e i cremisi giocano di rimessa. Al 37 Pietrantonio mette al centro dalla sinistra, Cappai manda fuori di testa. Azione fotocopia, fra i due protagonisti, al 40′. Il pareggio è nell’aria e arriva al 47′: azione di rimessa di Pietrantonio, Cappai stavolta non sbaglia e dal dischetto la mette sotto l’incrocio. Nel secondo tempo il Tolentino preferisce difendersi nella propria metà campo. Ne approfittano i laziali, che producono due occasioni con Borrelli, con altrettanti tiri da fuori (al 9′ e al 12′), entrambi out. Al 20′ traversa di Redondi, su angolo si Pietrantonio. Otto giri di lancette più tardi Gagliardini miracoleggia sul colpo di testa di Cappai, servito da Falasca. Nel finale, Moscati rimedia il secondo giallo e anche il Tolentino chiude in dieci uomini. Il tabellino: CYNTHIALBALONGA: Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Buono, Pietrantonio, Secli, Giacobbe (26′ s.t. Falasca), Cappai, Borrelli (26′ s.t. Sivilla), Maccari. A disp.: Vilardi, Sbardella, Fiorini, Caselli, De Angelis Durante, Mirimich, Del Canuto. All.: D’Antoni. TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi, Mataloni, Papaserio, Nagy, Salvatelli, Massarotti, Rozzi (40′ s.t. Moran Blanco), Moscati, Tizi, Vitiello (16′ s.t. Gori). A disp.: Orsini, Piermartiri, Orazi, Testiccioli, Bruffa, Cozzolino. All.: Zannini. TERNA ARBITRALE: Vicardi di Lovere (Vitaggio di Trapani – Damiano di Trapani). RETI: 12′ p.t. Vitiello, 47′ p.t. Cappai. NOTE: ammoniti: Salvatelli, Petti, Lattanzi. Espulso: Moscati al 40′ s.t. per doppio giallo.

