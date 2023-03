ECCELLENZA - L'attaccante stende il Porto Sant'Elpidio e i biancorossi vincono per la prima volta al Capponi di Treia. Al Dell'Immacolata il 2 a 2 matura nel primo tempo: Tonuzi riprende due volta i viola (a segno con Stampella e Palmucci)

Missione compiuta. Al quinto tentativo e in una partita che non si poteva sbagliare, il Chiesanuova riesce a sfatare il tabù Treia e festeggia la sua prima vittoria nella nuova forzata casa. Sul sintetico del “Capponi” i biancorossi piegano 2-1 un valido Porto Sant’Elpidio che ha giocato meglio, ma ha pagato le difese troppo soft su Tittarelli ed il bomber del campionato (14 centri) non ha perdonato. Continua la risalita della matricola dopo il cambio in panchina, diventano tre i risultati utili consecutivi e i tre punti, uniti al ko della Maceratese a Castelfidardo, valgono l’11esimo posizione che significa uscita dai playout. Due punti più avanti c’è la Sangiustese, che conquista un buon pareggio a Montefano nel derby della 24esima giornata del campionato di Eccellenza. Al Dell’Immacolata termina 2 a 2, risultato maturato nel primo tempo. I viola di Mariani scappano due volte, prima con Stampella (tiro sul primo palo su azione di rimessa) e poi con Palmucci (incornata su cross dalla sinistra). Ristabilisce la parità la doppietta di Tonuzi (pallonetto e mancino chirurgico da limite e palo gol), che nella ripresa centra anche una traversa. Il Montefano resta in piena zona playoff, dalla quale si allontana invece il Valdichienti, caduto fra le mura amiche ieri contro la Forsempronese e mercoledì impegnato ai quarti di Coppa Italia.

La cronaca di Chiesanuova – Porto Sant’Elpidio. Mazzaferro va con il 4-3-3 con De Cesare a protezione della difesa che, senza Lapi squalificato, vede centrali Canavessio e Monteneri, invece Palladini va con il 3-5-2 senza Titone che non ha smaltito la botta presa nell’ultimo turno. La sfida salvezza contro gli ospiti ultimi in classifica si mette subito in discesa per i biancorossi. Al 6’ cross alto e innocuo di Iommi, in area c’è solo Tittarelli, ma il difensore non salta, lui lo sovrasta e pur spalle alla porta prova la spizzata, Faini è a metà strada ed è già 1-0. Il Porto Sant’Elpidio prova a reagire e piace come fluidità di manovra, con Russo ispiratissimo. Tra il 15’ e il 19’ pericoloso il 2004 Khouzima che prima beffa Canavessio in copertura e manda alto, quindi replica di testa su cross di Russo. Il Chiesanuova fatica nel pressing alto ed appare un po’ lungo, gli ospiti crescono ma al 43’ Titta-gol concede il bis: da corner anticipa tutti di testa in tuffo e raddoppia. Un gol pesantissimo nel momento migliore ospite. Prima degli spogliatoi i locali sfiorano il tris in mischia. Ripresa. Al 12’ giocata di Mongiello e assist a Cicconetti che prova il tocco vellutato, salvataggio sulla linea. Esce Tittarelli che era acciaccato e la gara prosegue in pieno equilibrio, con l’ingresso di Rapaccini che dà tanto al Chiesanuova, specie per intensità e aggressività. Al 32’ sinistro di Cernetti, bravo Zoldi in angolo, sugli sviluppi ripartenza, shoot di Mongiello e Faini c’è. Senza altri sussulti il match si avvia verso l’epilogo, quindi in pieno recupero Russo sì inventa un gol favoloso a giro dal limite dell’area, un premio alla sua prestazione. Un minuto dopo il triplice fischio della Mancini (buono l’arbitraggio) e l’esultanza del Chiesanuova.

Il tabellino di Chiesanuova – Porto Sant’Elpidio 2-1:

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro, Iommi, Wolhein, Canavessio, Monteneri, Cicconetti (25’ s.t. Pasqui), De Cesare (28’ s.t. Rapaccini), Tittarelli (14’ s.t. Rotondo), Mongiello (45’ s.t. Carboni), Farroni (11’ s.t. Salvucci). All.: Mazzaferro.

PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Landolfo, Cernetti (43’ s.t. Ponzielli), De Amicis, Nasif (21’ s.t. Frinconi), Tondini, Amici (43’ s.t. Cozzi), Orazi (21’ s.t. Vallasciani), Khouzima, Russo, Zingrillo. All.: Palladini.

ARBITRO: Laura Mancini di Macerata.

RETI: 6’ p.t. e 43’ p.t. Tittarelli, 49’ s.t. Russo.

NOTE: ammoniti: Wolhein e Salvucci. Corner 2-3. Recupero: 7′ (2’ e 5’).

Il tabellino di Montefano – Sangiustese 2-2:

MONTEFANO: Bentivogli, F. Camilloni (17′ s.t. Sindic), Candidi, Alla, Moschetta, Meschini (13′ s.t. Mercurio), Stampella (32′ s.t. Trabelsi), Guzzini (46′ s.t. Boccanera), Dell’Aquila (28′ s.t. Latini), Palmucci, Bonacci. A disp.: Rocchi, S. Camilloni, Volponi, Storani. All.: Mariani.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini (1′ s.t. Capodaglio), Iuvalè, Pagliarini, Tissone, Cheddira (22′ s.t. De Stefano), Loviso (38′ s.t. Cinque), Tonuzi, Ercoli, Merzoug (28′ s.t. Sguigna). A disp.: Calcabrini, Tarulli, Paoloni, Adani, Scognamiglio. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Passarotti di Mantova (Paradisi di Pesaro – Giannelli di Pesaro).

RETI: 21′ p.t. Stampella, 26′ p.t. Tonuzi, 30′ p.t. Palmucci, 42′ p.t. Tonuzi.

NOTE: ammoniti: F. Camilloni, Stampella, Merzoug, Tonuzi. Recupero: 6′ (2′ + 4′).