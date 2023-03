VOLLEY - Domani alle 17 arancionere in campo contro la Trasportipesanti del marchigiano Andrea Pistola. Le parole della schiacciatrice Giorgia Quarchioni. La società invita i tifosi ad indossare la maglia "Forza ragazze"

Seconda gara casalinga consecutiva per la Cbf Balducci Hr che domani (ore 17, diretta volleyballworld.tv) al Banca Macerata Forum riceve la visita della Trasportipesanti Casalmaggiore, allenata dal tecnico marchigiano Andrea Pistola, per l’ottava giornata di ritorno di Serie A1 femminile. L’obiettivo delle arancionere, con la rosa al completo, è tornare a fare punti per migliorare la situazione di classifica che vede le maceratesi all’ultimo posto, ora a -4 dalla squadra che le precede (Pinerolo) quando mancano 6 gare al termine della regular season. Dopo oltre tre mesi dall’ultima vittoria (27 novembre), Fiesoli e compagne cercano il ritorno al successo ancora davanti al pubblico di casa dopo il netto ko nell’ultimo match casalingo contro Cuneo di domenica scorsa.

«Domenica sarà un’altra sfida per noi fondamentale – commenta Giorgia Quarchioni, schiacciatrice Cbf – contro una squadra forte come Casalmaggiore che magari non è tra i top team di questo campionato ma che comunque sta lottando per un posto nei playoff scudetto. In questa settimana di allenamenti sento e vedo che stiamo dando quel qualcosa in più, soprattutto nell’intensità in difesa. Siamo fiduciose e ci crediamo molto, vogliamo fare una bella prestazione anche perché vogliamo dare una svolta a questa situazione di classifica che certamente è tutt’altro che facile».

Per quanto riguarda gli avversari, l’esperta guida di coach Andrea Pistola si affiderà alla regista statunitense Lauren Carlini in diagonale con l’opposta bulgara Emiliya Dimitrova. Al centro ci sono Laura Melandri e l’olandese Juliet Lohuis (con l’alternativa di Benedetta Sartori), in banda l’altra statunitense Alexandra Frantti insieme ad una tra Rebecca Piva ed Elena Perinelli. Il libero è Chiara De Bortoli.

«A Novara per gran parte della gara c’è stato un bell’atteggiamento da parte delle ragazze e ci meritavamo proprio di smuovere la classifica – dice Michele Moroni, secondo allenatore Casalmaggiore – Bene anche che le ragazze partite dall’inizio, meno abituate a giocare, abbiano risposto presente. Ora inizia un’altra fase di campionato altrettanto difficile. Come sempre stiamo preparando la partita di Macerata nei dettagli, sarà importante la determinazione e l’attenzione con la quale affronteremo ogni palla, perché le marchigiane, bisognose di punti salvezza, non faranno sconti».

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it op pure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum domenica, giorno della gara, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 ad inizio match. HR Volley invita, anche in occasione del match con Casalmaggiore, tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze”! Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport.