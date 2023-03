SPORT - Le ragazze hanno ottenuto la promozione in A1 e parteciperanno al campionato introdotto col girone unico. Per confermarsi la società si è strutturata con conferme ed arrivi sia a livello di staff tecnico che di giocatrici

di Mauro Giustozzi

Tra le magnifiche dieci del softball italiano. Il ritorno nella massima serie del ‘batti e corri’ femminile del Macerata Softball è segnato dalla riforma del torneo che torna ad essere a girone unico, con lo start previsto ad aprile.

A fare compagnia alla squadra del presidente Carlo Migliorelli saranno Pianoro, Bollate, Caronno, Collecchio, Castelfranco, Forlì, Old Parma, Saronno e Sestese. Con una società solida ed entusiasta, capace in anni difficili di ripartire dal proprio vivaio, con una città che ha riscoperto nello scorso torneo di A2 il softball, il prossimo campionato di A1 avrà tra i protagonisti una Macerata che rappresenta un pezzo di storia di questo sport per i tanti scudetti vinti nel passato ed i trionfi internazionali in Coppa dei Campioni, club che cercherà sicuramente di allungare il suo palmarès riprendendo un discorso interrotto diverse stagioni fa.

Per fare questo, oltre a confermare molte delle atlete che hanno riportato il softball maceratese in A1, la società si è strutturata con conferme ed arrivi sia a livello di staff tecnico che di giocatrici. Marta Gambella, olimpionica, da sempre giocatrice del Macerata softball con cui ha conquistato cinque scudetti nelle stagioni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2004 e quattro Coppe dei Campioni negli anni 1999, 2000, 2001 e 2006, allenatrice per molti anni della formazione biancorossa, attuale coach della nazionale italiana seniores, ha assunto all’interno della società il ruolo di direttore sportivo.

Romulus Malerba, uno dei protagonisti della promozione in A1 è stato riconfermato coach del Macerata softball per la prossima stagione agonistica così come Benito Francia Ventura sarà ancora alla guida della squadra per la prossima stagione agonistica. Sontuosa è stata la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza maceratese che ha puntato su giocatrici di qualità per rafforzare il roster ai nastri di partenza della nuova stagione.

E’ arrivata così Sophie Roberts una ricevitrice australiana di 21 anni potente e di talento che ha rappresentato il South Australia in 13 campionati nazionali, la nazionale Australiana alla Coppa del mondo di softball Wbsc U19 dove si è classificata al quarto posto e in un tour U19 in Giappone nel 2018.

La forza e la velocità del suo braccio la rendono una giocatrice completa, può ricoprire ruoli di terza base, catcher ed esterno. Con lei dalla terra dei canguri ecco approdata a Macerata Chantelle Ladner lanciatrice straniera. Già giocatrice della squadra australiana Under 19 con la quale ha gareggiato al Wbsc Junior World Championship 2015 nello stesso anno si è aggiudicata il titolo di miglior lanciatore ai Campionati Nazionali Under 17. La Ladner ha giocato anche per l’Università dello Utah e per i Bruins di Salt Lake City, nel sistema universitario degli Stati Uniti. Nel 2022 arriva la convocazione nella nazionale australiana seniores con la quale la scorsa estate ha partecipato al Canada Cup e ai World Games.

Un grande ritorno a casa è quello di Elisa Grifagno che ha esordito giocando tra le file del Macerata Softball nelle squadre giovanili, poi ha militato per molti anni a Forlì e giocato nelle ultime due stagioni con le Blue Girls Bologna. Ha vestito la maglia della Nazionale italiana per il settore giovanile, è campionessa d’Europa Juniores 2010, ha partecipato ai Mondiali Seniores ad Haarlem in Olanda nel 2014 e vinto gli europei nel 2015. Tra i nuovi arrivi c’è anche la giovane Alysia Terrenzio, classe 2005, nata nel vivaio del Chieti, ricevitrice ha vestito per due anni la casacca delle Atom’s Chieti prima in serie B e poi in A2 e poi la scorsa estate la presenza in nazionale U18 per un torneo di preparazione per i prossimi obiettivi azzurri.

Sempre dall’Abruzzo arriva Chiara Giudice, 29enne che inizia a giocare a softball nel 2005 nelle fila del Pescara Bsc. Nelle giovanili raccoglie più di una volta la soddisfazione di indossare la maglia azzurra nelle categorie Under 13 e U16. Da gennaio a maggio 2017 riceve una borsa di studio dal Ranger College di Ranger (Texas) per partecipare al campionato Njcaa e vola negli Usa. Rientrata in Italia gioca con il Legnano in Isl e da un solido contributo alla conquista dei play out. Sempre nel 2017 con la squadra Mediterraneo di Malta arriva seconda alla Coppa delle Coppe perdendo in finale con l’Olympia Haarlem. Nel 2018 entra nel roster del Saronno, dove resta fino al 2020. In forza fino allo scorso anno nelle fila della Sestese. Tornando alla formula del torneo 2023, al termine della regular season le prime quattro squadre accederanno ai Playoff, con partite al meglio delle cinque gare, e a fine settembre, sempre al meglio delle cinque gare, ci sarà l’Italian Softball Series 2023. Per la retrocessione in A2 sarà necessario attendere la fine della stagione, perché se la differenza tra 9° e 10° classificata sarà di 3 gare o meno, saranno disputati i playout, altrimenti la decima retrocederà direttamente. Si disputano due gare al sabato pomeriggio dalle ore 16 in avanti in caso di campo illuminato o domenica mattina dalle 11 in avanti in caso di campo non illuminato.