MACERATA - Il presidente Andrea Graziani e i suoi collaboratori hanno allestito un roster di elevata qualità. Spiccano i ritorni di Lorenzo Morresi, Gabriele Quattrini e Jesus Carrera. Cambia il format: le squadre sono suddivise in cinque gironi da sei formazioni, le prime due approderanno ai playoff. Insieme alla squadra del capoluogo ci saranno San Marino (campione d’Italia in carica), Poviglio, Athletics Bologna, Longbridge Bologna e Padule

di Mauro Giustozzi

Sarà un Hotsand Macerata rinnovata e competitiva, con l’ambizione di essere protagonista quella ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A di baseball. Il presidente Andrea Graziani ed i suoi collaboratori hanno allestito un roster di elevata qualità in quello che potrebbe essere per l’ultima volta un campionato a trenta squadre. Quest’anno la formula cambia rispetto al 2022. Le squadre sono suddivise in cinque gironi da sei formazioni, le prime due di ogni girone approderanno ai playoff, cioè un totale di dieci squadre. I gironi sono stati già composti, per la Hotsand Macerata le avversarie saranno San Marino (campione d’Italia in carica), Poviglio, Athletics Bologna, Longbridge Bologna, Padule. Partite di sola andata, pertanto in appena cinque settimane si avrà il verdetto di chi andrà ai playoff e di chi giocherà nei playout. Il via alla stagione ufficiale è prevista nel weekend del 15 e 16 aprile. Le partite della prima giornata nel girone A sono le seguenti: Athletics Bologna-San Marino, Longbridge Bologna-Poviglio e Padule Sesto Fiorentino-Macerata, dunque esordio in trasferta per l’Hotsand, poi tre partite di fila in casa con Poviglio, Longbridge Bologna, Athletics Bologna ed ultima in quel di San Marino.

Squadra maceratese che si è rinforzata con un triplo ritorno a casa. Dopo aver disputato alcuni campionati tra San Marino e Grizzlies Torino, Lorenzo Morresi, Gabriele Quattrini e Jesus Carrera fanno ritorno a Macerata, che rappresenta un po’ la loro seconda casa. Gli Angels con questi arrivi puntano a guadagnarsi uno dei primi due posti nel girone B di Serie A. In particolare è importantissimo il ritorno a casa del ricevitore Lorenzo Morresi, classe 2001, attualmente impegnato nel New Mexico Junior College. Morresi e Quattrini hanno giocato nelle file del San Marino, conquistando lo scudetto nel 2022. Quattrini, che si è anche guadagnato un posto nella nazionale di Mike Piazza, nella passata stagione ha chiuso con dieci vittorie e una sola sconfitta, contro il Nettuno. In passato ha indossato anche le casacche di Potenza Picena e Grosseto. Morresi, anch’egli azzurro, ha chiuso i 17 incontri disputati nel 2022 con una media battuta di 328: enfant prodige del vivaio, figlio di Valter, giocatore anni 70/80, è ricevitore e ottima mazza in battuta (sempre sopra 300 di media). Morresi giocherà solo da maggio ad agosto perché deve finire il campionato Usa con i college e poi tornerà negli States per i campionati universitari.

Jesus Carrera, prima base ed esterno, ottimo battitore, aveva seguito Fabio Sampaolo a Torino e dopo alcune stagioni passate in Piemonte riprenderà il suo posto di prima base dando un contributo importante alla squadra. Gabriele Quattrini, di Potenza Picena, è lanciatore molto valido (anche il fratello Michele, lanciatore egli stesso giocò a Macerata). Nuovi i due lanciatori della partita dedicata ai pitchers stranieri: si tratta del nicaraguense Dilmer Mejia, partente mancino nella sua nazionale, e di Andres Perez, lanciatore con esperienza che ha già militato in passato nelle fila del San Marino. Lanciatori, questi, reduci da campionati di altissimo livello, come quello venezuelano e quello nicaraguense, con ampia esperienza anche nelle minors americane. Altro giocatore proveniente dalle minors americane è il ricevitore Jose Garcia, giovane atleta che promette molto bene. Nuovo anche il terza base, Anthony Pereira, atleta di 26 anni che ha giocato in AA americano e nelle ultime quattro stagioni con i Magallanes in Venezuela. Torna pure l’interno Di Battista da Cupramontana.

Confermati nel roster l’interbase ormai di casa Javier Lopez, l’esterno argentino di passaporto italiano Sebastian Garcia, i lanciatori Jhonaikell Rodriguez e Juan Torres, gli atleti di casa, Leonardo Splendiani, Alessandro Morresi, Gionni Luciani, Giovanni Turi ed i giovani che nella scorsa stagione hanno debuttato in prima squadra. Questi ultimi si divideranno tra serie A e Serie B nelle fila delle Pantere di Potenza Picena con cui per il secondo anno la Hotsand ha siglato un accordo di collaborazione. Per lo staff tecnico, confermato il manager Alexander Ramosa, i coach Piero Consoli e Javier Perdomo. Altro ritorno invece per quel che riguarda il pitching coach, Malvin Vasequez sarà per la terza volta a Macerata dopo l’ultima stagione passata Nettuno.

La formula del campionato 2023, alla luce delle defezioni di Dragons Castelfranco e Academy of Nettuno, ha visto la Federazione effettuare solo qualche aggiustamento, a cominciare dalla divisione delle squadre: dai quattro gironi si è passati a cinque raggruppamenti da sei squadre, che tra il 15 aprile e il 13 maggio si sfideranno in un girone di sola andata, con due gare a settimana, delle quali una riservata al lanciatore Afi. Le prime due saranno ammesse a partecipare alla poule scudetto, le rimanenti tre disputeranno la poule retrocessione. Cambia dunque anche la seconda fase della stagione: dal 27 maggio (il 20 maggio è prevista una sosta e può essere una data utile per i recuperi e per gli anticipi del Parma prima della Coppa Campioni) le dieci promosse alla poule scudetto, suddivise in due raggruppamenti, scenderanno tre volte a settimana (due con il lanciatore libero, una con il pitcher Afi), con gare di andata e ritorno. Le prime quattro di ogni girone si qualificheranno per i playoff. E qui arriva la prima vera novità: da metà agosto sono previsti i quarti di finale, al meglio delle cinque partite (con l’eventuale gara5 in calendario per il 21 agosto). Le vincenti disputeranno, tra il 24 agosto e il 3 settembre, le semifinali, al meglio delle sette partite, che sceglieranno le partecipanti alle Italian Baseball Series 2023, in programma dal 6 al 15 settembre. Cinque delle sette partite, come per le semifinali, avranno il lanciatore libero. Per quello che riguarda la poule retrocessione, le venti formazioni rimanenti saranno suddivise in quattro gironi da cinque formazioni, che disputeranno due gare a settimana andata e ritorno e una fase di intergirone di sola andata. Le ultime di ogni girone saranno retrocesse.