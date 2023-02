TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - L'attaccante arancionero stende la Stese, la squadra di Luzi è a due punti da quella di Micarelli, che batte 4 a 1 la Lorese. Travolgenti le formazioni di Palazzi (sul Corridonia Fc) e di Soldini (sulla Vis Civitanova)

di Michele Carbonari

Prosegue il testa a testa in vetta al girone E di Terza categoria fra Helvia Recina e Camerino Castelraimondo. Le due squadre sono separate da soli due punti, al termine della quarta giornata di ritorno. I ragazzi di Micarelli violano il sintetico della Lorese calando un netto poker: doppietta di Micucci (sul primo palo e diagonale rasoterra) e sigilli di Barboni (assist dello stesso Micucci) e Stefano Cesari (assist di Micarelli).

Corsari anche gli arancioneri di Luzi, che espugnano il campo della Stese trascinati dalla doppietta di Messi (di testa su cross di Aliberti e di sinistro ad incrociare). Cancellieri dimezza lo svantaggio ma non evita la sconfitta. Rallenta, più staccato, lo Sforzacosta, che divide la posta in palio in casa contro la Giovanile Nicolò Ceselli (primo ics esterno per il team di De Angelis). I ragazzi di Re si portano sul doppio vantaggio grazie all’azione personale di Colley e ad un autogol sulla punizione di Mogetta. Gli ospiti si rialzano prima con il destro di Paoloni, sull’angolo di Pelosi, il quale fornisce l’assist anche a Palmieri (in mezzo ai due gol la rete annullata per fuorigioco a Ciocchetti e un rigore dubbio non concesso che causa un’espulsione).

Si avvicina al terzo posto il Colbuccaro, forte del blitz in casa della Veregrense (chiude in nove), in virtù dei centri di Petritoli (bel tiro in area) e Acciarresi (punizione dal limite). Sullo 0 a 0 Moncieri sbaglia un rigore. Seguono altri due poker di giornata, messi a segno da Serralta e Abbadiense, entrambe di fronte al proprio pubblico. La formazione di San Severino al Corridonia Fc (in dieci nel primo tempo), che cade nella ripresa sotto i colpi di Cappellacci (tap in dopo la traversa di Panzarani), Vissani (penalty), Bambozzi (rasoterra sul cross di Rapaccini) e Fabrizi (azione personale). La squadra di Santa Maria in Selva travolge la Vis Civitanova, che colpisce un palo: gonfiano la rete Mario Clementoni (incornata su un corner), Mari (dal limite), Martorelli (in area) e Mirat (servito da Gianluca Clementoni). La doppietta personale di Marconi trascina invece il Monte San Martino contro la Giovanile Corridoniense. Riposava il San Ginesio.

Nel girone D cinquina dell’Union Picena, che affossa la Nuova Aquila: timbrano il cartellino Zannotti (assist Fontinovo), Bellintani (tap in dopo il palo di Marzola), Marzola stesso (sugli sviluppi di un angolo) e due volte il subentrato Latini (sul cross di Ramadori e su un incertezza del portiere avversario). I giallorossi legittimano la superiorità colpendo anche due legni con Zannotti e Zallocco.

Il personaggio della settimana: Matteo Messi (Helvia Recina). L’attaccante arancionero realizza una doppietta di ottima fattura che decide il big match di turno contro la Stese, alimentando il sogno promozione della sua squadra.