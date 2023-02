CALCIO FEMMINILE - Termina 1 a 1 il big match del campionato di Eccellenza. Domenica prossima le due squadre si affronteranno a Camerino nella finale di Coppa Marche

Termina in parità lo scontro diretto fra le prime in classifica del campionato di Eccellenza femminile. Uno a uno il risultato finale fra Vis Pesaro e Yfit Macerata.

Alice Ruffini, all’82’, firma il pari e risponde al vantaggio locale giunto al 67′. Tante le occasioni da gol per entrambe le formazioni, ma il campo pesante a causa del maltempo ha reso la partita molto dura e faticosa (il regolamento dice che a pari punti, sale in Serie C chi ha realizzato più gol). Le due squadre si affronteranno di nuovo nella finale di Coppa Marche a Camerino, valida per la Coppa Italia: appuntamento a domenica prossima, alle 15, al campo sportivo comunale.