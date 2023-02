CIVITANOVA - L'atleta dell'Anthropos ha primeggiato nel salto in alto, salto in lungo, 60m ostacoli, salto triplo e pentathlon categoria II3. La società del presidente Piermattei ha occupato il primo e il secondo gradino del podio nella 4x200. Record anche per Federico Mei, nei 3000 marcia II1, e per Raffaele Di Maggio, nei 60m T20

I campionati italiani paralimpici di Ancona, nobilitati da 31 record nazionali (14 Fisdir e 17 Fispes), si sono chiusi ieri con le due staffette dell’Anthropos Civitanova a occupare il primo e il secondo gradino del podio nella 4×200. «Un bilancio trionfale per i campionati italiani paralimpici di atletica indoor Fisdir e Fispes e i campionati invernali di lanci Fispes, validi anche come prima tappa della Coppa Italia», si legge nella nota della società. L’edizione 2023 dei campionati, la 18esima in totale e la prima con i campionati delle due federazioni che, anziché svolgersi in contemporanea, sono andati in scena l’uno di seguito all’altro proprio in virtù dell’exploit in termini di partecipanti. Dai 317 partecipanti del 2022 si è passati ai 351 del 2023, di cui 165 per la Fisdir e 186 (114 indoor e 72 outdoor) per la Fispes.

In casa Fisdir si sono registrati 14 nuovi primati italiani, tra cui gli atleti dell’Anthropos Federico Mei, nei 3000 marcia II1, e Andrea Mattone, autentico mattatore e recordman con i primati nel salto in alto, salto in lungo, 60m ostacoli, salto triplo e pentathlon categoria II3. «Venire ad Ancona è sempre un piacere e riporta alla mente momenti importanti – dice Marco Borzacchini, presidente Fisdir -. L’anno sportivo 2023 vedrà il nostro movimento impegnato in importanti eventi internazionali quali, su tutti, i Global Games Virtus, ma sono sicuro che li affronteremo al meglio come dimostrano anche le prestazioni dei nostri ragazzi in questa kermesse. Ringrazio Nelio e l’Anthropos per la consueta puntuale organizzazione dell’evento».

In casa Fispes si sono registrati 17 nuovi primati italiani, tra cui Raffaele Di Maggio nei 60m T20. «Sono stati due giorni all’insegna dell’entusiasmo e di diversi record italiani – commenta Sandrino Porru, presidente Fispes -. Vedere tanti ragazzi giovani che si stanno affacciando in maniera importante al mondo paralimpico con belle gare e risultati importanti ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il futuro dell’intero movimento. La chicca di questo evento è stato il coinvolgimento degli alunni di diverse scuole. Gli studenti hanno visto con i propri occhi una realtà che spesso non si vede nella propria quotidianità e sicuramente sarà per loro una grande opportunità di crescita e di condivisione».

«Chiudiamo l’ennesimo evento nazionale da noi organizzato con la consapevolezza di aver confezionato una bella manifestazione – racconta Nelio Piermattei, presidente Anthropos -. La scelta di allungare i campionati dai canonici due giorni a tre è stata premiata dall’ennesimo record di iscritti, ma anche da una più semplice e lineare gestione delle giornate di gare. Ringrazio tutti gli atleti e le asd presenti, le federazioni nazionali per la rinnovata fiducia, la Fidal Marche per la consueta ospitalità, il Cip per la collaborazione, il Comune di Ancona perché ci ospita e sostiene da 13 anni, la Regione Marche per quel che fa per lo sport paralimpico, la Protezione civile, l’Anpas Marche, la Croce Rossa per il supporto logistico, l’Istituto Savoia Benincasa di Ancona e l’Einstein Nebbia di Loreto per la presenza di alcuni loro alunni che sono stati parte attiva nel gruppo volontari che ringrazio tutti in quanto senza di loro sarebbe impossibile portare a termine queste organizzazioni».