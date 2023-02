CALCIO - Il 26 giugno scorso i biancorossi avevano conquistato la storica promozione in Eccellenza contro il Portuali Ancona, oggi la formazione di Andrea Mazzaferro con una gara perfetta vince 4 a 1 grazie alle reti di Canavessio, un autogol, Tittarelli e Pasqui

Il Carotti di Jesi porta ancora bene al Chiesanuova.

Il 26 giugno scorso aveva conquistato la storica promozione in Eccellenza contro il Portuali Ancona, oggi il sogno continua e la formazione dell’attuale mister Andrea Mazzaferro con una gara perfetta vince per 4 a 1. Una vittoria che da morale, ai numerosi tifosi che hanno seguito la squadra ma a tutto ambiente, alla ricerca della salvezza. Domenica appuntamento da non fallire contro il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio, nella speranza di uscire dalla zona playout.

La cronaca. Locali privi di Trudo, mentre il Chiesanuova non ha a disposizione Molinari e Morettini infortunati. Al 21′ gran tiro su punizione di capitan Mongiello, Sarsaro strepitoso devia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo battuto dal numero dieci svetta Canavessio di testa per l’1 a 0. Sulle ali dell’entusiasmo i biancorossi ospiti raddoppiano su un cross di Tittarelli, malinteso fra Sansaro e un difensore per il più classico degli autogol (2 a 0). Il Chiesanuova non demorde ed è padrona del campo. Alla mezzora ci prova Cicconetti, Sarsaro blocca. Al 32′ il portiere jesino salva il 3 a 0 su un’incornata di Tittarelli sul traversone di Mongiello. Nella ripresa la Jesina entra in campo più determinata. Al 49′ ci prova bomber Iori, palla di poco fuori. Al 61′ Mongiello impegna Sarsano. I locali riaprono la gara al 67′ con un un gran gol di Jachetta appena entrato. I ragazzi di Mazzaferro non si disuniscono e due minuti più tardi il bomber tittarelli sigla il 3 a 1 con una staffilata a fil di palo. Dieci minuti dopo la jesina va in gol ma l’assistente annulla per fuorigioco. Al 90′ il neo entrato Pasqui, eroe del 26 giugno, cala il poker al termine della gara. Chiesanuova tutta sotto la curva a ricevere i meritati applausi.

Il tabellino:

JESINA: Sansaro, Dolmetta, Martedì, Campana, Belfiore, Grillo, Monachesi (64′ Jachetta), Borgese (80′ Lu. Giovannini), Iori, Li. Giovannini, Nazzarelli (80′ Re). A disp.: Minerva, Mazzarini, Sampaolesi, Capomaggio, Cameruccio, Garofoli. All.: Sfrappini.

CHIESANUOVA: Zoldi, Corvaro (68′ Giri), Iommi, Wolhein, Canavessio, Lapi, Cicconetti (84′ Pasqui), De Cesare (68′ Rapaccini), Tittarelli, Mongiello (78′ Monteneri), Farroni (49′ Salvucci). A disp.: Carnevali, Bonifazi, Carboni, Rotondo. All.: Mazzaferro.

TERNA ARBITRALE: Ricciarini di Pesaro (Paradisi di Pesaro – Morganti di Ascoli).

RETI: 22′ Canavessio, 25′ autogol Martedì, 67′ Jachetta, 69′ Tittarelli, 90′ Pasqui.

NOTE: ammoniti: Corvaro, Lapi, De Cesare e Grillo. Angoli: 1 – 4. Recupero: 7′ (2′ + 5′).