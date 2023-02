TOLENTINO - Il celebre giornalista è scomparso oggi ad 84 anni. Cordoglio nella città, cui era particolarmente legato. Curò la mostra dedicata all’artista Leo Longanesi. Più volte ha ospitato al suo Show i rappresentanti dell’amministrazione (tra cui l’allora sindaco Luciano Ruffini e l’assessore Massimo Marco Seri) e persone tolentinati, come ad esempio Paolo Scisciani, presidente dell’associazione Tolentino815

È morto ad 84 anni Maurizio Costanzo. Anche a Tolentino la notizia ha destato molto cordoglio. L’amministrazione comunale, il Miumor (Museo internazionale dell’umorismo nell’arte) e la città ricordano il celebre giornalista che è stato direttore artistico della 25esima edizione della Biennale dell’umorismo nell’arte del 2009. Costanzo ha anche curato la mostra personale promossa dal Miumor dedicata all’artista Leo Longanesi e più volte ha ospitato al Costanzo Show sia i rappresentanti dell’amministrazione, tra cui l’allora sindaco Luciano Ruffini e l’assessore Massimo Marco Seri ma anche persone di Tolentino come ad esempio Paolo Scisciani, presidente dell’associazione Tolentino815 per parlare della rievocazione della battaglia. Fu anche tra i primi a chiamare per esprimere la sua solidarietà e per mettersi a disposizione all’indomani dell’incendio che interessò il Teatro Vaccaj. Insieme all’amministrazione comunale organizzò la conferenza stampa di presentazione della Biennale del 2009 al Teatro Parioli.

Maurizio Costanzo scriveva nella presentazione del catalogo della Biennale di cui era direttore artistico «…L’umorismo, forse, ci salverà… E’ un errore considerare l’umorismo come un genere minore. L’umanità ne ha scritto con curiosità e rispetto da sempre. Da Platone, per il quale esisterebbe un riso pedagogico e il filosofo sarebbe il vero maestro del riso degli altri, a Bergson che ne ha studiato gli automatismi, a Freud, che ha analizzato il motto di spirito dal punto di vista psicoanalitico…I Signori Togati e Parrucconi dovranno prima o poi arrendersi: ridere è Nobile. Ed è terapeutico, questo si sa da sempre… la risata permette di liberarci piacevolmente dai nostri impulsi nascosti e non danneggia gli altri. Un modo di scaricare gli istinti aggressivi senza aggressività. In questi anni, a volte oscuri, in cui ci sono state anche barbariche “Guerre di civiltà” ci auguriamo che “La civiltà del sorriso” possa diventare, al più presto, “Il sorriso della civiltà”».