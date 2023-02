TOLENTINO - Ieri l'elicottero Icaro a causa di una guasto non era più riuscito a decollare. L'intervento di manutenzione è durato ore. Il ringraziamento della vicesindaca Alessia Pupo ai piloti e al personale

Dopo un lavoro di manutenzione andato avanti fino a notte fonda, l’eliambulanza Icaro è ripartita dallo stadio Della Vittoria di Tolentino. Da stamattina l’area dello stadio è tornata così accessibile, dopo che ieri era stata chiusa per motivi di sicurezza. L’eliambulanza era arrivata in città per un giovane che a Belforte era stato investito da un’esplosione mentre usava la fiamma ossidrica. Ma non è riuscita a ripartire a causa di una guasto elettrico che ha bloccati uno dei motori. Il giovane era stato così trasferito a Torrette in ambulanza.

La vicesindaca Alessia Pupo ringrazia tutto il personale operativo, la manutenzione e i piloti della società Babcock che svolge il servizio di elisoccorso per conto di Ospedali Riuniti delle Marche. «Tutto il team – ha detto – ha lavorato per diverse ore per sistemare il problema tecnico che aveva interessato l’elicottero giunto a Tolentino per trasportare una persona vittima di un incidente e che a seguito di un guasto non è potuto ridecollare. Tutti i tecnici si sono adoperati lavorando diverse ore con l’intento di rendere nuovamente efficiente l’eliambulanza, assicurando il suo prezioso servizio di soccorso e consentendo a noi di poter riaprire lo Stadio della Vittoria che per motivi di sicurezza era stato chiuso a tutti coloro che lo utilizzano per le loro pratiche sportive».