Nuova sede per Dipende da noi

CIVITANOVA - Domenica alle 17 l'inaugurazione in corso Dalmazia 144 con la presentazione del libro di Diana Montedoro e del responsabile regionale Alessandro Fulimeni

Il movimento politico Dipende da noi apre in corso Dalmazia 144 a Civitanova uno spazio di confronto. «Uno spazio di aggregazione in una città come la nostra dove mancano cronicamente luoghi di incontro». Esprime soddisfazione il movimento per la nuova apertura pensata come ritrovo per gli aderenti al movimento, ma anche come spazio sociale aperto «in cui chiunque potrà trovare ascolto e possibilità di dialogo con un orario di apertura che sarà a breve reso noto» – spiegano gli attivisti.

L’inaugurazione avverrà domenica 26 febbraio alle ore 17. L’incontro prevede una presentazione del libro di Diana Montedoro che racconta la storia di Osas e di Alessandro Fulimeni, responsabile regionale per “Dipende da Noi” sui problemi delle persone migranti. «La scelta di questa presentazione simboleggia l’intenzione del movimento – dicono – di contribuire a fare di Civitanova una città dove nessuno è straniero e si dà risposta ai diritti di tutti».