TREIA - L'appuntamento è per domenica alle 17,15 con lo show "Tre x 2 tra Radio e tv"

Da Rai Radio2 a Treia, i Gemelli di Guidonia sono pronti a fare tappa al teatro Comunale e scaldare il pubblico a suon di battute e comicità. L’appuntamento è per domenica alle 17.15.

Con lo show “Tre x 2 tra Radio e tv”, i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si racconteranno al pubblico attraverso i tanti personaggi che li hanno resi popolari nella loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Musica e comicità per uno show effervescente che sa coinvolgere i presenti dall’inizio alla fine. E un occhio rivolto, come sempre, verso l’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana con le loro voci danno vita a performance straordinarie. Per info e prenotazioni 339-2304624 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.