TOLENTINO - L'uomo era accusato di violenza sessuale sulla ragazza quando era minorenne. E' stato prosciolto con formula piena

Accusato di violenza sessuale sulla sorella minorenne della moglie, assolto: «il fatto non sussiste». Sotto accusa era finito un 38enne di Tolentino.

Il processo al tribunale di Macerata si è concluso ieri. Secondo l’accusa (il pm Enrico Barbieri ha chiesto l’assoluzione) l’uomo avrebbe toccato il fondoschiena della sorella, all’epoca dei fatti (il 2015) minorenne della moglie. Era stata la stessa ragazza, sentita al processo in cui l’uomo era imputato per violenza sessuale sulla moglie (in cui era stato assolto) a riferire che l’uomo l’aveva toccata quando la ragazza abitava con loro. Ieri l’imputato, difeso dagli avvocati Andrea Luzi e Luca Pascucci, è stato assolto con formula piena dal Tribunale.