PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante biancorosso ribalta il Castel di Lama e permette ai suoi di restare a soli tre punti dalla capolista Civitanovese. Le altre squadre della provincia portano a casa almeno un punto dai rispettivi impegni

di Michele Carbonari

Nessuna sconfitta per le sette maceratesi impegnate nel girone B di Promozione.

Nella quinta giornata di ritorno vincono, in trasferta, le prime tre della classe, che parlano il nostro dialetto. Botta e risposta fra Civitanovese e Aurora Treia, sempre distaccate da sole tre lunghezze. La capolista fa suo il testa coda di Grottammare, frutto di un netto tris (leggi l’articolo). I ragazzi di Passarini, invece, ribaltano il Castel di Lama trascinati dalla doppietta di Andreucci (di testa e tap in). Sul gradino più basso del podio sale il Trodica, che piazza il blitz all’inglese nella tana del Monturano Campiglione, staccandolo in graduatoria. Tre sono i protagonisti di turno: Zandri sblocca con un tap in dopo il tiro di Gambacorta, Fatone para un rigore ad Adami e capitan Berrettoni mette al sicuro i tre punti grazie alla sponda aerea di Moriconi sulla punizione di Zandri. Di misura, invece, l’exploit del Casette Verdini sul campo della Palmense: decisivo il rigore del solito Ulivello. L’unica vittoria casalinga porta la firma del Potenza Picena, che allo Scarfiotti piega la Futura 96in virtù dei sigirlli di Micheli (da fuori) e Abbrunzo (tap in). Dividono la posta in palio nella sfida tutta biancorossa, a reti inviolate Matelica (undicesimo risultato utile di fila) e Cluentina (chiude in dieci). Muove la classifica il Corridonia del nuovo tecnico Francesco Cantatore, in settimana subentrato ad Adolfo Rossi.

La top 11 (3-5-2): Fatone (Trodica); Ferretti (Matelica), Mulinari (Aurora Treia), Menchi (Casette Verdini); Lami (Casette Verdini), Micheli (Potenza Picena), Moriconi (Trodica), Federico Ruggeri Jr (Civitanovese), Giulio Garbuglia (Corridonia); Salom (Civitanovese), Andreucci (Aurora Treia). All.: Santoni (Potenza Picena).

Il personaggio della settimana: Davide Andreucci (Aurora Treia). Il quasi 24enne attaccante biancorosso sta prendendo per mano la squadra e a suon di gol, sabato scorso la doppietta che ribalta il Castel di Lama, alimenta le speranze di tenere aperto il campionato fino alla fine e giocarsi le chances per il titolo contro la blasonata Civitanovese, lui che è un ex Maceratese.