Chiesanuova, primo punto nella “nuova casa”

ECCELLENZA - I biancorossi sfatano il tabù “Leonardo Capponi” di Treia: dopo tre sconfitte consecutive, contro la Fossombrone finisce 1 a 1. A segno l'argentino Canavessio, al quale risponde Bucchi nella ripresa

Il Chiesanuova sfata il tabù “Leonardo Capponi” di Treia: dopo tre sconfitte consecutive (Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli e Castelfidardo), coglie un buon pareggio 1-1 contro la Fossombrone di mister Michele Fucili. Una prova di orgoglio della formazione di Andrea Mazzaferro, che oggi ha interpretato bene la gara, sia sul lato della determinazione sia della concentrazione, che in altre occasioni erano mancate. Assenze pesanti nei locali, dal bomber del campionato Gabriele Tittarelli ai centrocampisti De Cesare e Molinari infortunati, mentre il febbricitante Monteneri è rimasto in panchina. Da elogiare le prove dei quattro under scesi in campo ad inizio gara: Zoldi, Salvucci, Farroni e di Rotondo (alla sua prima gara ufficiale da titolare, il 2005 aveva la responsabilità di sostituire Tittarelli).

La cronaca: Parte bene il Chiesanuova, su un traversone dalla destra di Rotondo, palla sul secondo palo, Iommi mentre colpisce di testa viene sbilanciato da un difensore, proteste dei locali ma l’arbitro Paoloni fa proseguire. Al 10’ gran tiro da fuori di capitan Mongiello, Marcantognini para a terra. Al 16’ ospiti pericolosi con una botta di Pandolfi, Zoldi blocca in due tempi. Al 18’ Pandolfi ci prova da fuori, sfera deviata con il viso in corner da Morettini (rimasto senza sensi a terra). Al 38’ i biancorossi sbloccano il risultato, su un fallo laterale di Farroni in area, arriva il difensore argentino Canavessio che gonfia la rete per l’1-0. Nella ripresa partono bene gli ospiti. Al 47’ traversone da destra di Palazzi, palla in area per Conti che calcia un rigore in movimento, palla alta con rammarico ospite. Al 49’ e 58’ capitan Mongiello calcia da posizione favorevole, ma le sue conclusioni terminano alte. A questo punto sale in cattedra la formazione ospite, su una punizione Conti mette in area, Riggioni di testa centra la traversa, tra una serie di mischie e deviazioni Bucchi sigla il pareggio ospite. I ragazzi di Mazzaferro non si disuniscono e cercano invano il gol della vittoria. Al 75’ Morettini subisce un fallo di gioco da parte di Conti che involontariamente colpisce il setto nasale creandone la rottura (stringendo i denti il centrocampista porta a termine l’intera gara). Al 90’, dal fondo, Salvucci mette in area per Rotondo che per una questione di centimetri non riesce a finalizzare. Al 94’ l’episodio che scaturisce le proteste dei giocatori locali: Pasqui si invola solo in area, davanti a Marcantognini al limite dell’area viene steso platealmente da un difensore, ma tra lo stupore generale l’arbitro fa proseguire.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Salvucci, Iommi, Morettini, Canavessio, Lapi, Cicconetti

(65’ Pasqui), Wolhein (77’ Bonifazi), Rotondo, Mongiello, Farroni (85’ Rapaccini). A disp.: Carnevali, Bianchi, Giri, Carboni, Monteneri, Corvaro. All.: Mazzaferro.

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Procacci (77’ Pandolfi L), Bucchi, Urso, Riggioni, Palazzi (68’ Mea), Conti, Germinale, Pandolfi (60’ Battisti), Pagliari. A disp.: Serafini, Rosetti, Spaccazocchi, Aguzzi, Tonucci, Fraternali. All.: Fucili.

TERNA ARBITRALE: Valerio Paoloni di Ascoli (Giacomo Lelo di Pesaro – Marco Serenellini di Ancona)

RETI: 38’ Canavessio (C), 73’ Bucchi (F)

NOTE: ammoniti: Wolhein, Zoldi, Morettini, Cicconetti, Mongiello, Urso, Riggioni, Germinale. Corner: 0 – 5. Recupero: 6′ (1’ – 5’).