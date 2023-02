L'INIZIATIVA in provincia di Macerata si è conclusa con numeri importanti, hanno aderito 42 farmacie

Si è conclusa anche in provincia di Macerata la raccolta del farmaco alla quale hanno aderito 42 farmacie. Crescono del 25% le donazioni, raccolti 6276 farmaci. L’iniziativa, arrivata alla 23esima edizione è promossa dal banco farmaceutico e quest’anno ha visto una crescita delle strutture aderenti, 4 in più rispetto allo scorso anno.

Dal 7 al 13 febbraio i cittadini sono stati invitati a recarsi in una delle farmacie aderenti e donare un farmaco, acquistabile senza obbligo di ricetta, che verrà poi consegnato agli enti assistenziali e alle strutture caritative presenti nel territorio che hanno aderito alla raccolta. Un progetto che ha coinvolto oltre 150 volontari presenti nei punti vendita. In totale sono state raccolte 6276 confezioni di farmaci (25% in più rispetto allo scorso anno) che aiuteranno le persone indigenti assistite da 32 enti assistenziali del territorio.

Il valore dei farmaci raccolti nella provincia è pari a 49136 euro. Una tendenza confermata anche dal dato regionale: nelle Marche sono state raccolte 20.200 confezioni di farmaci (+39%) in 184 farmacie, che saranno consegnate a 93 enti presenti nella regione. I risultati confermano una grande accoglienza dell’iniziativa, che testimonia lo spirito di solidarietà pur nelle attuali difficoltà, permane nella nostra gente.

«In questo momento storico, le condizioni di povertà sono state aggravate dalle conseguenze di una guerra rovinosa, che sta travolgendo tutto e tutti. La giornata di raccolta del farmaco è una risposta alla diffusa incertezza che ormai accompagna la sofferenza di molti cittadini – spiega Maurizio Galassi – L’attività dei volontari rende possibile la realizzazione dell’iniziativa e poi fondamentale, come sempre, è il ruolo dei farmacisti, che suggeriscono le categorie dei farmaci, in primo luogo antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici, dei quali c’è maggiore bisogno».