CHEF - Prende il posto di Iginia Carducci. Rinnovato il consiglio direttivo

È Paolo Paciaroni il nuovo presidente dell’Associazione provinciale Cuochi “Antonio Nebbia” di Macerata, eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci che si è svolta lo scorso 15 febbraio nella sede legale dell’associazione (Confcommercio Macerata).

L’incarico è stato accolto dal neo eletto con entusiasmo e gratitudine e, nel suo discorso di insediamento ha ringraziato Iginia Carducci che con passione e professionalità ha guidato per lungo tempo l’associazione e il consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto.

Il presidente ha sottolineato i punti principali del suo programma: aumentare il numero di soci per coinvolgere sempre più professionisti con esperienze differenti che possano rappresentare tutte le realtà della nostra provincia, dalla montagna fino al mare; incrementare i corsi di formazioni rivolti a professionisti e allievi degli istituti alberghieri; rafforzare e potenziare la collaborazione con l’Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli in prima linea per la crescita degli chef del domani.

Paolo Paciaroni, già componente del consiglio direttivo uscente e vice presidente dell’Associazione maceratese negli ultimi quattro anni, nasce a San Severinonel 1979. Sin da piccolo ha un sogno nel cassetto: diventare chef. Dopo gli studi commerciali, si iscrive all’istituto alberghiero. Nel suo lungo curriculum professionale numerose le esperienze lavorative in lussuosi hotel e ristorante di tutta Italia, ma sempre legato alla sua terra d’origine.

Il nuovo consiglio direttivo si distingue per il ricambio generazionale e si affida a giovani e valenti professionisti della nostra provincia all’insegna della qualità, del valore del territorio, dello spirito di squadra anche per consolidare il recente riconoscimento ottenuto dai Vincisgrassi alla maceratese Stg. Sarà composto da Iginia Carducci, Federico D’Ambrosio, Jacopo Fulgenzi, Giacomo Liberti, Iolanda Marchegiani, Danilo Mosconi e Barbara Settembri.