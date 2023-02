ECCELLENZA -Un pareggio e due vittorie, tutte in trasferta, per le tre formazioni maceratesi impegnate nel massimo campionato regionale. Un rigore di Zira e un autorete di Labriola regalano ai ragazzi di Bolzan il primo successo nel 2023. Ercoli, Tonuzi e Tomassetti trascinano i rossoblu contro l'Atletico, in dieci da metà primo tempo. I viola di Mariani pareggiano in casa del Marina ma restano al terzo posto

Colpacci di Valdichienti e Sangiustese, bicchiere mezzo vuoto per il Montefano. I ragazzi di Bolzan espugnano 2 a 1 il Diana di Osimo grazie al rigore di Zira e all’autorete di Labriola (Bassetti accorcia le distanze per i locali di Mobili) e si rilanciano nei quartieri alti della classifica. È il primo successo del 2023, dopo una lunga serie di sconfitte. La squadra di Morganti, invece, centra il blitz (3-2) nella tana dell’Atletico Gallo Colbordolo, in dieci da quasi metà primo tempo, e consolida la posizione di metà classifica.

Ercoli (gran pallonetto dalla lunga distanza sorprende il portiere fuori dai pali) e Tonuzi (bomba su punizione) trascinano i rossoblu nel primo tempo. Nonostante l’inferiorità i padroni di casa riescono a pareggiare in virtù del guizzo in mischia di Torelli e del tiro a giro sul secondo palo di Peroni. In pieno recupero azione corale di rimessa per la Sangiustese, palla a Tomassetti, il cui rasoterra si insacca sul secondo palo. Il Montefano resta al terzo posto, al pari della Forsempronese, ma non riesce ad avere la meglio del Marina, ormai con un piede in Promozione. A Montemarciano finisce 0 a 0, con il portiere ospite impegnato seriamente in almeno due circostanze (Bentivogli solo in una).

Il tabellino di Osimana – Valdichienti 1-2:

OSIMANA: Canullo, Scheffer, Marcantoni, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal, Bambozzi, Alessandroni, Mingiano, Mercanti. A disp.: Chiodini, Bassetti, Pasquini, Paccamiccio, Tiranti, Bellucci, Falcioni, Buonaventura, Micucci. All.: Mobili.

VALDICHIENTI: Rossi, Pigini, Tombolini, Sopranzetti, Di Molfetta, Albanese, Triana, Sfasciabasti, Del Brutto, Andrea Lattanzi, Zira. A disp.: Cingolani, Gesuelli, Calcabrini, Morresi, Sebastiano Lattanzi, Mazzieri, Cisbani, Trillini, Passawe. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Sabbouh di Fermo (Bruscantini di Macerata – Tidei di Fermo)

RETI: 39′ Zira, 47′ Labriola autogol, 67′ Bassetti.

NOTE: ammoniti: Calvigioni, Scheffer, Marcantoni, Bambozzi, Pigini e Andrea Lattanzi.

Il tabellino di Atletico Gallo Colbordolo – Sangiustese 2-3:

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Andreani, Francesco Fabbri, Sciamanna (35′ s.t. Filippo Fabbri), Dominici, Nobili, Del Pivo, Giunti, Torelli, Barattini (31′ s.t. Notariale), Peroni, Costantini (14′ s.t. Gaudenzi). A disp.: Elezaj, Pulzoni, De Rose, Ragni, Di Gennaro, Signorotti. All.: Mariotti.

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Iuvalè, Capodaglio, Pagliarini, Merzoug (18′ s.t. Cheddira), Proesmans (49′ s.t. Tissone), Cinque (22′ s.t. Loviso), Ercoli (31′ s.t. Ciucani), Tonuzi (31′ s.t. De Stefano). A disp.: Calcabrini, Tarulli, Paoloni, Sguigna. All.: Morganti.

TERNA ARBITRALE: Bernardini di Ciampino (Giacomucci di Pesaro – Principi di Ancona)

RETI: 15′ p.t. Ercoli, 20′ p.t. Tonuzi, 47′ p.t. Torelli, 11′ s.t. Perotti, 46′ s.t. Tomassetti.

NOTE: ammoniti: Peroni, Del Pivo, Notariale, Gaudenzi, Ercoli, Proesmans, Cinque e Tomassetti. espulso Nobili al 19′ p.t.

Il tabellino di Marina – Montefano 0-0:

MARINA (4-4-2): Mancini; Cucinella, Medici, Giovagnoli, Maiorano; Pedini (92’ Frulla), Gregorini (92’ Candolfi), Gagliardi, Droghini (65’ Brugiapaglia); Pierandrei (58’ Gabrielli), Sbarbati. All.: Giorgini.

MONTEFANO (3-4-1-2): Bentivogli; Monaco, Moschetta, Postacchini; Morazzini, Alla, Guzzini, Candidi (73’ Latini); Palmucci; Dell’Aquila, Bonacci. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Sarnari di Macerata (Marchei di Ascoli – Rinaldi di Macerata)

NOTE: ammoniti: Giovagnoli, Gregorini e Moschetta. Angoli: 3-4. Recupero: 6′ (3’+3’).