CORRIDONIA - Dolore per la scomparsa di Alessandro Coppari. Faceva il macellaio e lavorava al Cuore Adriatico di Civitanova. Il funerale domani. I ricordi degli amici: «Ogni volta che dovrò descrivere a qualcuno il termine gentilezza penserò a te»

Papà di tre bambine muore a 44 anni: un dramma che si è consumato a Corridonia con la morte di Alessandro Coppari. Da qualche tempo era malato e ieri si è sentito male ed è stato portato in ospedale a Macerata, dove si è spento nella notte. Grande il dolore a Corridonia per la scomparsa del giovane papà. Alessandro faceva il macellaio e lavorava al Cuore Adriatico di Civitanova. Oggi la notizia della morte di Alessandro, che lascia, oltre alle figlie, la moglie Ilenia e i genitori Alberto e Fiorella, si è subito diffusa sia nella sua Corridonia che tra i colleghi. Tanti sono stati i messaggi con cui è stato ricordato. Giovanna, su Facebook gli scrive: «Mancherai a tutti noi colleghi. Mi mancherai Ale mi mancheranno le tue battute e le rime che cantavi alle 6 di mattina. È stato un piacere aver lavorato con te, da oggi non sarà la stessa cosa». «Te ne sei andato troppo presto… ciao Ale» scrive Adriano. «Stento ancora a credere a quello che è successo – scrive Riccardo in un toccante messaggio -, riesco a percepire un enorme vuoto dentro… un vuoto che viene colmato dal tuo ricordo. Sei stato per me una delle persone più splendide e speciali in questo mondo pieno di cattiveria. Ogni volta che dovrò descrivere a qualcuno il termine gentilezza penserò sempre a te. Grazie per i bei momenti passati insieme. Grazie per l’esempio che hai dato a tutti sul come bisogna stare al mondo. Sei stato e sarai per sempre un uomo che non dimenticherò mai, che avrà sempre uno spazio dedicato nel mio cuore». Un altro amico scrive: «Poche ore e mi manchi da morire… ci manchi da morire, tutti i ragazzi sono distrutti. Non esistono parole per descrivere questo momento. Sei e sarai sempre con noi. Ciao amico mio, buon viaggio».

Il feretro di Alessandro è alla sala del commiato Verdini di Corridonia. Il funerale si svolgerà domani (11 febbraio) alle 15 nella chiesa Sacra famiglia di Corridonia. La famiglia chiede in occasione dell’ultimo saluto non fiori ma donazioni alla Croce verde di Corridonia.