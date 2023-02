CAMERINO - L'ok è arrivato oggi dalla Regione. Importo di 1,6 milioni. Una vistosa frana è lì dopo le piogge eccezionali dell’autunno del 2011 e la nevicata imponente del febbraio 2012. Il Comune ha disposto lavori urgenti lungo la strada che collega gli impianti sportivi delle Calvie al quartiere San Paolo

di Monia Orazi

Strada comunale Caselle-Ponte della Cerasa, via libera dalla Regione al progetto esecutivo per affidare i lavori di ripristino. Era il 2012 quando l’allora sindaco di Camerino Dario Conti stimava in seicentomila euro il danno da maltempo per la strada comunale Caselle-Ponte della Cerasa che dalla zona degli impianti sportivi collega con ospedale, giudice di pace, caserme della finanza e dei vigili del fuoco.

Una vistosa frana dopo le piogge eccezionali dell’autunno del 2011 e la nevicata imponente del febbraio 2012, aveva reso necessario installare il semaforo per permettere la percorrenza di un tratto a senso unico alternato, inoltre il fondo stradale è risultato pieno di avvallamenti, situazione aggravata dal dissesto provocato dal terremoto. Non basta, l’alluvione del settembre 2022 che a Camerino ha causato milioni di euro di danni, ha provocato la caduta di una frana che ha avuto come conseguenza l’interruzione del transito alle auto e a tutti gli altri mezzi, a circa un centinaio di metri dall’incrocio per la caserma dei vigili del fuoco, provenendo da Camerino. La strada si presenta con «danneggiamenti della massicciata di sottofondo e del manto, cedimenti della banchina, avvallamenti di notevole entità, smottamenti. In più punti sono rilevate, poi, frane puntuali e superficiali, degrado della segnaletica verticale ed orizzontale, guardrail inesistente o da sostituire. Inevitabile, poi, il proliferare vegetazione infestante e invasiva. Dunque, le operazioni di ripristino prevedono la manutenzione straordinaria, il recupero della sede stradale e il consolidamento, se necessario, delle scarpate, il posizionamento dei guardrail, la sistemazione di pozzetti-caditoie e condotte delle acque meteoriche presenti lungo la strada, la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale dove necessario. Il tutto per garantire il ripristino del normale livello di sicurezza». L’importo previsto dei lavori è di un milione e 600mila euro. Il recupero della frana avverrà con un finanziamento a parte, già attribuito all’unione montana “Marca di Camerino”, che ha competenza anche per il ripristino degli argini fluviali.

***

LAVORI di somma urgenza lungo la strada che collega gli impianti sportivi delle Calvie al quartiere San Paolo di Camerino, passando per l’area Sae Cortine. Lo ha stabilito un’ordinanza del sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, motivata con il fatto che durante un sopralluogo eseguito dai tecnici comunali il 19 gennaio, a seguito del maltempo invernale è stato rilevato un aggravamento della frana presente, per cui attualmente il transito lungo la carreggiata stradale è regolato da semaforo a senso unico alternato. La strada, da arteria secondaria, nel nuovo assetto post terremoto è diventata ora centrale nel collegamento tra le varie zone della città e con la provinciale 94. Vi sarà realizzata la nuova area attrezzata per finalità turistiche e di protezione civile, finanziata con i fondi post terremoto ed inoltre lungo la strada ci sarà l’accesso alla rampa di raccordo tra la futura Pedemontana Fabriano-Muccia in fase di realizzazione e la provinciale 94. Si legge nell’ordinanza:

«Al fine di migliorare e completare il livello del servizio di questa porzione di viabilità comunale sono stati previsti interventi di adeguamento della viabilità esistente con l’allargamento della sezione stradale di tutta la strada, a partire dal ponte sul fosso Palente, nonché con una generale rettifica del tracciato in senso planimetrico e ampliamento del raggio di curvatura in prossimità dei punti con curve più strette, con contestuale abbattimento delle alberature ed esproprio di porzioni di aree attigue, il tutto ricompreso nell’ambito dell’intervento di ricostruzione post sisma 2016 denominato “Completamento opere emergenziali Sae”, finanziato con un 1 milione e 600mila euro». I danneggiamenti sono causati oltre che dall’aumento del traffico e della percorrenza della strada anche dal fatto che il fosso a bordo strada è soggetto ad erosione, perché raccoglie le acque piovane che provengono dall’area soprastante Le Cortine. Per attenuare la frana sono stati effettuati già diversi interventi dal Comune di Camerino. Ora l’ordinanza permetterà alla ditta Micarelli Costruzioni di Camerino di effettuare i lavori con un intervento di somma urgenza, per evitare che l’aggravarsi della frana, causi la chiusura del transito alle auto. Sarà espropriata una porzione di terreno adiacente alla strada, per circa 500 metri quadrati, per allargare la sede stradale sul lato sinistro della carreggiata, a scendere verso località Le Calvie. Per farlo saranno abbattute alcune piante, si procederà anche a rimuovere la scarpata per circa 5 metri. I lavori comprendono anche il ripristino del fondo stradale, dove sarà installato geotessuto per garantire la stabilità.