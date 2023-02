VOLLEY A1 - Macerata perde 3 a 0 a Firenze. La strada verso la salvezza è sempre più in salita

La Cbf Balducci Hr Macerata lotta alla pari per due set con Il Bisonte Firenze ma esce sconfitta 3-0 dal Pala Wanny nella quarta giornata di ritorno di Serie A1, restando ancora a secco di punti in classifica.

Fatali i finali di primo e terzo set, finiti entrambi per 25-23 in mano alle fiorentine, quando le arancionere hanno solo sfiorato il completamento di una doppia rimonta. Il Bisonte ha guidato il gioco per larghi tratti della gara, specialmente nel secondo set, grazie ai 13 muri vincenti, ai 15 punti di Herbots e ai 16 di Nwakalor, oltre che dalla mvp, la regista Malinov (7 punti per lei). Per le ragazze di Paniconi, che ha alternato quasi tutta la rosa a sua disposizione nel corso della gara, top scorer Okenwa con 9 punti e il 53% in attacco.

Coach Paniconi conferma lo starting six con Dijkema in palleggio, Malik opposta, al centro Aelbrecht-Molinaro, Abbott-Fiesoli in banda, Fiori libero. Per coach Carlo Parisi Malinov-Nwakalor diagonale palleggiatrice-opposto, Graziani-Sylves al centro, Herbots-Van Gestel schiacciatrici, Panetoni libero.

Il turno al servizio di Graziani lancia Firenze sull’8-4 ma le maceratesi rispondo con la stessa arma con la Aelbrecht che dai nove metri mette in difficoltà la ricezione fiorentina permettendo immediatamente l’aggancio arancionero (8-8). Solo un lampo in casa Cbf Balducci, perché Il Bisonte riprende a martellare al servizio con Nwakalor (ace del 12-8) e arriva anche il muro di Malinov su Fiesoli per il 13-8. Sul 16-10 entra Chaussee per Abbott ma il muro di Firenze è ancora implacabile con Graziani (18-11): Paniconi gioca la carta del doppio cambio inserendo Ricci e Okenwa e proprio l’opposta statunitense insieme a Chaussee firma il 18-15. Ancora Fiesoli e Owenwa guidano la rimonta (18-17), la parità arriva proprio sul muro del capitano arancionero (20-20). Herbots trova una piccola parte di riga come evidenziato dal video check (22-20), la belga conquista il set ball (24-22), il parziale si chiude sull’errore al servizio di Molinaro (25-23). Sono 8 i punti di Nwakalor nel set.

Nel secondo set resta in campo Chaussee per Abbott, Firenze inizia con un ace e due muri (3-0) e allunga ancora con il contrattacco di Herbots (7-3). Il turno al servizio di Aelbrecht fa ancora la differenza per Macerata, Molinaro ne approfitta e mette giù il -1 (7-6), la Cbf Balducci sembra di nuovo in partita. Il Bisonte però ci riprova subito con il muro (11-8 e 13-9 su Malik), in campo Alhassan al centro per Graziani, c’è anche l’ace di Malinov (17-11) costruendo così un break importante. Rientra Abbott, Fiesoli mette giù il -5 in contrattacco (19-14), non basta perché le toscane tengono saldamente in mano la guida del set e chiude 25-18 con Nwakalor. Herbots attacca all’80% con 7 punti all’attivo.

Equilibro stavolta in avvio di terzo set (5-5), arrivano il muro di Molinaro e il colpo di Fiesoli (5-7) ma Herbots non ci sta (8-8) e Il Bisonte va sul 10-8. Nwakalor ferma Abbott a muro (13-10), Abbott non trova il campo e rientra Chaussee (15-11): dentro Cosi per Aelbrecht sul 16-11, Okenwa passa (18-14) e Molinaro mura Nwakalor (18-15). La rimonta continua sul servizio di Okenwa (ace del 18-17) e sul colpo di Chaussee (20-19) che chiude uno scambio spettacolare. La schiacciatrice statunitense agguanta la parità (21-21), Herbots sbaglia (21-22) poi si rifà subito murando Okenwa (23-22). Alhassan ferma Chaussee (24-22), l’americana annulla il primo match ball, Malik sbaglia il servizio e il match si chiude 25-23.

IL TABELLINO:

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 7, Sylves 7, Herbots 16, Lotti n.e., Guiducci n.e., Van Gestel 7, Panetoni (L), Knollema n.e., Adelusi n.e., Graziani n.e., Nwakalor 15, Lapini (L), Kosareva n.e., Malinov 7. All. Parisi

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi, Fiori (L), Abbott 6, Napodano (L), Chaussee 7, Ricci, Quarchioni n.e., Okenwa 9, Molinaro 8, Fiesoli 4, Malik 8, Poli n.e., Aelbrecht 4, Dijkema. All. Paniconi

PARZIALI: 25-23 (32’), 25-18 (22’), 25-23 (29’)

ARBITRI: Piperata (BO), Brancati (PG)

NOTE: Firenze 9 battute sbagliate, 4 ace, 13 muri, 41% in attacco, 59% in ricezione, 27% perfette). Macerata 7 battute sbagliate, 1 ace, 4 muri vincenti, 35% in attacco, 57% in ricezione (29% perfette).

***

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA «Firenze stasera si è dimostrata più forte di noi, ha difeso molti palloni, anche se noi abbiamo giocato con il cuore ma non siamo riuscite a conquistare nessun set, pur andandoci vicine – dice Akuabata Okenwa, opposta della Cbf Balducci -. Dalla prossima settimana riprenderemo a lavorare ancora di più in vista dei prossimi impegni dove dovremo migliorare ancora».

«Nel primo e nel terzo set faccio i complimenti alla squadra per aver tenuto testa ad una grande formazione come Il Bisonte, abbiamo fatto dei bellissimi recuperi ma non sono bastati – racconta Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Cbf Balducci -. C’è rammarico perché in settimana ci eravamo allenate veramente bene ma non siamo riuscite ad esprimere quanto fatto vedere in allenamento. Complimenti al Il Bisonte che ci ha messo in difficoltà in tutti i fondamentali. Da parte nostra torneremo in palestra e continueremo a lavorare».

«E’ mancato il guizzo finale, peccato per i due servizi errati nel finale di primo e terzo set ma ci può stare perché l’indicazione era quella di spingere – dichiara coach Luca Paniconi -. Veniamo da una settimana in cui le ragazze si sono allenate benissimo, abbiamo messo in campo un buon primo set e un’ottima rimonta nel terzo. Avremmo tanto bisogno di un risultato che possa gratificare quello che le ragazze stanno facendo. Arriviamo molto vicini ma manca ancora quel qualcosa per ottenere la vittoria nel set e questo ci dispiace».

(foto di Maurizio Anatrini)