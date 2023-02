Ascoli, esonerato Cristian Bucchi

di Andrea Ferretti

Non potendo esonerare tutta la squadra, soprattutto dopo la vergognosa figura rimediata oggi a Cittadella (sconfitta per 3 a 0), l’Ascoli Calcio ha esonerato a tempo record l’allenatore Bucchi che certo se lo aspettava oppure, chissà, non vedeva l’ora di togliersi un peso simile. E’ stato esonerato appena finita la partita, glielo avrà comunicato lo stesso Pulcinelli o qualcuno per suo conto. Poi le classiche parole sul sito ufficiale della società per annunciare il divorzio.