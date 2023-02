APPIGNANO - Sabato 4 febbraio spettacolo di solidarietà, il ricavato sarà destinato a "Casa accoglienza maceratese odv", l’associazione che fornisce ospitalità e logistica gratuita ai pazienti e ai loro familiari

Charity event ad Appignano sabato prossimo 4 febbraio alle 21.15 al teatro Gasparrini organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo musicale I Sette in Condotta: “Un attimo di pace”. Una serata musicale, a offerta libera, per il sostegno dei malati oncologici.

La serata verrà condotta da Giusy Minnozzi di Multiradio e il ricavato verrà donato in beneficenza alla Casa Accoglienza Maceratese odv, l’associazione che fornisce ospitalità e logistica gratuita ai pazienti e ai loro familiari provenienti da tutta Italia che effettuano terapie in day hospital presso l’unità operativa di oncologia dell’ospedale di Macerata. «Con l’organizzazione di questo evento vogliamo dare un nostro piccolo contributo alle importanti attività portate avanti da anni con successo dalla Casa Accoglienza Maceratese – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla serata musicale per condividere insieme momenti di gioia e di spensieratezza all’insegna della solidarietà».

La Casa accoglienza maceratese tra le sue attività contribuisce anche alla realizzazione del progetto “Menomale in oncologia” rivolto alla riabilitazione fisioterapica di pazienti che hanno subito intervento chirurgico per tumore al seno e al progetto “Ritorno alla bellezza” fornendo gratuitamente parrucche ai pazienti che perdono i capelli dopo il trattamento chemioterapico. La serata offrirà un viaggio musicale tra le più amate canzoni italiane di sempre condotto dalla band pop rock “I Sette in Condotta” formata da Alessandra Coperchio (voce solista), Alberto Brambatti (voce solista), Michele Marozzi (batteria), Ermete Gasparrini (tastiere), Fabio Luciani (basso), Marco Buzzelli (chitarra ritmica) e Corrado Mariotti (chitarra solista). Ingresso a offerta libera, per prenotazioni non obbligatorie tel 3920777456.