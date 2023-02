L'EDIZIONE di quest'anno, della serie A3 di volley, si assegnerà nel palas del capoluogo l’11 e il 12 marzo. A contendersi il titolo saranno Farmitalia Catania, Abba Pineto, Maury’s Com Cavi Tuscania e i padroni di casa della Med Store Tunit

L’edizione 2023 della Coppa Italia di serie A3 si assegnerà con la formula della “Final Four” a Macerata, l’11 e il 12 marzo. Saranno Farmitalia Catania, Abba Pineto, Maury’s Com Cavi Tuscania e i padroni di casa della Med Store Tunit Macerata a giocarsi la seconda edizione della Coppa Italia interamente dedicata alla Serie A3, dopo le due edizioni “miste” tra A2 e A3 del 2019/20 e del 2020/21. L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il club locale Med Store Tunit Macerata. Il programma dettagliato delle gare seguirà nei prossimi giorni. Semifinali, questi gli accoppiamenti: Farmitalia Catania – Abba Pineto; Maury’s Com Cavi Tuscania – Med Store Tunit Macerata.

E’ la prima volta che il capoluogo ospita una manifestazione del genere nel rinnovato palas di Fontescodella, oggi Banca Macerata Forum. Si tratta di uno degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione dal presidente della Med Store, Gianluca Tittarelli, e l’approdo del club alle finali ha favorito l’organizzazione di questo evento.

(m. g.)