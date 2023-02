INCONTRI con cittadinanza e associazioni, il prossimo domani a Chiesanuova alle 21 nella sala parrocchiale

Serie d’incontri con la cittadinanza per l’Amministrazione comunale di Treia che ha deciso di dedicare l’inizio del mese di febbraio per incontrare i treiesi, organizzando una serie di appuntamenti nelle frazioni così da presentare il bilancio comunale e il piano degli investimenti e dei lavori pubblici 2023-2025. «Un’occasione proprio per condividere le iniziative e i servizi a disposizione della cittadinanza su tutto il territorio treiese, sempre con un occhio alle diverse esigenze – si legge nella nota del Comune -. Dopo l’incontro che si è svolto a Santa Maria in Selva, il calendario prevede il prossimo appuntamento per domani, giovedì 2 febbraio, a Chiesanuova alle 21 nella sala parrocchiale; mercoledì 8 a Camporota alle ore 21 alla Bocciofila; il giorno successivo, il 9 febbraio a Passo Treia alle 21 nella Bocciofila; per concludere il 10 febbraio alle 21 nell’aula multimediale nel centro storico di Treia (in via Cavour). Agli incontri sarà presente il sindaco Franco Capponi insieme agli assessori. Da tempo il Comune di Treia ha avviato dei progetti e delle iniziative volte a promuovere la città in un’ottica anche di condivisione con la cittadinanza e le associazioni». «Nelle intenzioni c’è anche la volontà di riprendere momenti di ascolto – spiega il sindaco Capponi – dialogo e confronto, che a causa di forza maggiore, come l’emergenza sanitaria, non è più stato possibile portare avanti. Quello impostato è un vero e proprio tour strutturato per cercare di raggiungere il maggior numero possibile di persone».