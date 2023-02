SPETTACOLO - Le gag del noto personaggio del domestico reso celebre da Zelig in programma sabato alle 21,15

Iniziare febbraio in allegria, con una serata divertente e frizzante al teatro comunale di Treia. Un desiderio facilmente realizzabile grazie all’arrivo sul palco di Marco Marzocca che sabato (4 febbraio) alle 21,15 porterà in scena il suo spettacolo “Ciao Signò” ricco di novità e degli sketch più amati del repertorio dell’attore.

È un’occasione per rivivere le vicende dei suoi personaggi più famosi con la presenza di Stefano Sarcinelli, spalla di grande capacità artistica e abilità comica. Marzocca delizierà il pubblico con le “svampatissime” vicende di Ariel (il personaggio del domestico reso celebre dal programma Zelig) e con i folcloristici racconti dell’ex pugile Cassiodoro.

Non mancheranno le inenarrabili memorie del Notaio che potranno essere rivissute dal pubblico con l’appassionante e magica ritmica del tempo teatrale, ben più emozionante di quello televisivo, per dare agli spettatori tante e tante risate in uno spettacolo ricco di risate e godibile da tutti, poiché privo di volgarità ed eccessi di ogni tipo. Info e prenotazioni scrivere a: [email protected] Tel: 339.2304624 (ore 15- 19).