MACERATA - Il commissario regionale Riccardo Marchetti: «Finalmente i militanti scelgono i propri dirigenti». Il coordinatore provinciale Luca Buldorini: «Necessario un cambio di passo in tutto il territorio, l'anno prossimo andranno al voto 38 comuni»

di Luca Patrassi

Una sessantina i militanti con diritto al voto, due i candidati alla segreteria: la sezione del capoluogo della Lega si prepara al congresso di sabato prossimo (alle 15 negli spazi della sede di via Roma) ma il clima sembra tendente all’agitato. I candidati alla segreteria sono il coordinatore uscente Aldo Alessandrini e il capogruppo comunale Claudio Carbonari. Entrambi consiglieri comunali, entrambi avvocati quanto alla professione ma distanti quanto a percorsi politici all’interno del partito. Difficile fare un pronostico, peraltro alla sezione maceratese della Lega fanno riferimento anche iscritti di alcuni paesi limitrofi come Treia e Appignano.

In ogni caso l’assemblea di sabato prossimo sarà guidata da Mauro Lucentini e vedrà ovviamente presenti il coordinatore regionale Riccardo Marchetti e quello provinciale Luca Buldorini, anche in considerazione del fatto che quella di Macerata è la sezione più frequentata della provincia.

Osserva il coordinatore regionale e deputato della Lega Riccardo Marchetti: «Il congresso è un momento importante e di confronto vero in un territorio che per troppo tempo ha avuto commissari in virtù del cambiamenti che ci sono stati. Ora si sta procedendo con i congressi per far sì che i militanti scelgano i propri dirigenti, non quindi una scelta calata dall’alto verso il basso, ed abbiano modo di indicare la linea politica da perseguire».

In vista del congresso di sabato prossimo è molto leggibile la posizione del coordinatore provinciale Luca Buldorini: «La parola passa alla base, non nego a nessuno la possibilità di avere una chance, è il gioco della democrazia, tutti hanno avuto il tempo e la disponibilità dei vertici della Lega a costruire e non a distruggere, nessuna richiesta di militanza è stata respinta, 58 i militanti che potranno partecipare al congresso di Macerata. Come gruppo dirigente non possiamo far altro che esprimere grande soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti e per le promesse mantenute dai nostri amministratori. Andiamo ai congressi in provincia, ieri si è svolto quello di Tolentino che ha eletto Giovanni Gabrielli, sapendo che si scelgono i dirigenti che il prossimo anno affronteranno un turno elettorale importante che vedrà interessati 38 Comuni, un cambio di passo è necessario».