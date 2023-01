POLITICA - Con lo slogan “Abitare spazi, liberare idee” si è ricostituito il circolo presieduto da Simone Mengoni. «L'obiettivo è di renderlo nuovamente un punto di riferimento per gli universitari e non, sia del capoluogo che dei molti Comuni limitrofi»

A Macerata si ricostituisce il circolo Giovani Democratici. «L’obiettivo – spiegano – è di renderlo nuovamente un punto di riferimento per i giovani universitari e non( sia del capoluogo che dei molti Comuni limitrofi) che vogliono avvicinarsi alla politica e vedono in questa fase di rinnovamento della sinistra, e del Pd in particolare, il momento propizio per dar voce alle loro istanze e alla loro idea di società».

Il segretario del circolo Simone Mengoni ha illustrato il progetto alla base di questa iniziativa, riassumendolo con uno slogan coniato ad hoc “Abitare spazi, liberare idee”. Il format pensato prevede infatti una serie di incontri itineranti che si svolgeranno in luoghi sempre diversi della città (scelti di volta in volta anche a seconda del tema trattato), al fine di conoscerne meglio la storia ed aumentare la possibilità di coinvolgere nuove persone.

«Finalmente a Macerata – aggiungono i Giovani Democratici – risorge una realtà capace di accogliere tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far politica a sinistra, o che vogliono confrontarsi su temi politici. Infatti nonostante il fermento culturale dato dalla presenza di Unimc e dell’Accademia, mancava da tempo una circolo di questo tipo, capace di dialogare con le realtà universitarie e dare vita a progettualità condivise».

La segretaria Regionale Chiara Croce: «Sono davvero soddisfatta di questa ripartenza. Stiamo lavorando da anni per ritrovare quel legame profondo con il territorio che la sinistra ha sempre avuto, e la presenza di circoli dei Giovani Democratici in ogni dove è importantissima per coinvolgere le fasce d’età giovanili nella politica, per formarli e per portare avanti battaglie per noi importanti. Oltretutto è necessaria per creare una vera alternativa alla destra nel territorio. Va ribadito che il gruppo di Giovani Democratici ha una propria autonomia di pensiero e d’azione. Quello di Macerata è un percorso diverso, aperto alla cittadinanza, che parte da ragazzi e ragazze che si sono sentiti accolti sotto la comunità dei Giovani Democratici».

Il segretario di federazione provinciale dei Giovani democratici, Marco Belardinelli, presente alla prima riunione: «Questo non è solo un circolo giovanile per il capoluogo, ma anche per i comuni e paesi vicini dove tante e tanti sono coloro che alla nostra età vogliono fare politica perché hanno capito che attivismo e lotta politica significano aiuto verso il prossimo, difesa del benessere dei concittadini e significa dare voce a chi non sa come averla o non può. Studio e lavoro sono tra le cose che verranno seguite non solo a Macerata. Un circolo storico come questo che dopo anni si ricostituisce da un senso di impegno rinnovato. Continuiamo a crescere di iscritti e circoli».