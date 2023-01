PROMOZIONE - Il giovane neo acquisto risolve il match al 90', dopo il botta e risposta nel primo tempo fra Porfiri e Voinea. I ragazzi di Passarini si portano a meno quattro dalla capolista Civitanovese, domani impegnata contro l'Atletico Centobuchi

Aurora Treia – Monticelli è stata una partita non adatta ai deboli di cuore, che si risolve solo al 90’ dopo un forcing dei padroni di casa durato tutta la ripresa. Il neo acquisto Marini regala i tre punti alla formazione di Passarini, che vince in rimonta dopo il botta e risposta fra Marini e Voinea. I biancorossi si portano a quattro lunghezze dalla capolista del girone B di Promozione, la Civitanovese, in campo domani al Polisportivo contro l’Atletico Centobuchi. Il Monticelli si presenta a Treia desideroso di prendere il bottino pieno per agganciare la zona playoff e gioca un primo tempo a viso aperto sfruttando bene gli spazi e impensierendo più volte la difesa di casa. L’Aurora, nel primo tempo, subisce l’intraprendenza dei piceni ma dopo il gol subito si accende e prende possesso del campo riuscendo prima a pareggiare poi a vincere.

La cronaca. Dopo un giro di lancette il Monticelli è subito pericoloso ma Frascarelli riesce a rimediare in una situazione difficile. Al 3’ Cervigni si invola sulla fascia e dal limite dell’area lascia partire un tiro molto forte che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 17’ Capponi sfiora il vantaggio ma non riesce a capitalizzare un invito di Voinea. Al 26’ arriva il vantaggio del Monticelli: Raffaello entra in area e viene affrontato da Romagnoli, per l’arbitro è rigore, sul dischetto si presenta Porfiri che batte il portiere facendo esultare i tifosi venuti da Ascoli. Il gol serve all’Aurora per svegliarsi. Infatti da questo momento si susseguono le occasioni. Al 33’ Panichelli tira dal limite ma la palla, deviata dal portiere, si perde sopra la traversa. Al 37’ il pareggio: Capponi mette in area dalla destra una palla su cui si fionda Voinea che con un tocco morbido beffa il portiere Paolini. Al 39’, al termine di uno scambio con Voinea, Badiali segna il gol del vantaggio ma l’arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico.

Il secondo tempo è un monologo dell’Aurora Treia, che mette in campo tutte le punte per poter prendere l’intera posta, il Monticelli agisce di rimessa sfruttando i pochi spazi lasciati dal centrocampo ma non crea azioni pericolose. Sfiorano il gol ripetutamente sia Capponi che Panichelli, ma le più importanti occasioni capitano verso la fine dell’incontro sui piedi di Andreucci che si fa deviare in corner un tiro a colpo sicuro. Sul corner seguente, Di Francesco stacca bene in area ma la palla esce di un soffio. Al 82’ Voinea entra in area e scocca un diagonale che esce di poco alla sinistra di Paolini. E’ il preludio del gol che arriva al termine di un’azione corale iniziata sulla sinistra da Marchetti che serve Voinea, il bomber passa a Di Francesco al limite dell’area che appoggia per Marini sulla sinistra, il giovane neo acquisto dell’Aurora sfrutta l’assist e senza farsi pregare lascia partire un diagonale su cui Paolini non può nulla, decretando la vittoria locale. Andreucci potrebbe arrotondare al 93’ ma il tiro è out.

Il tabellino:

AURORA TREIA: Frascarelli, Gobbi, Cervigni (54’ Andreucci), Romagnoli (72’ Marini), Palazzetti, Mulinari, Piancatelli (54’ Marchetti), Panichelli, Voinea, Badiali, Capponi (74’ Di Francesco). A disp.: Cartechini, Filacaro, Fratini, Nunzi, Capradossi. All.: Passarini.

MONTICELLI: Paolini, Porfiri, Calvaresi (86’ Cappelletti), Vespa (52’ Tarli), Vallorani, Natalini, Santoni, Raffaello, Bernabei (90’ Carillo), Panichi, Gibellieri (82’ Rosati). A disp.: Marcucci, Grelli, Fattori, Alijevic, Spinelli. All.: Zaini.

RETI: 26’ Porfiri (M), 37’ Voinea (A), 90’ Marini (A)

NOTE: ammoniti: Capponi (A), Vespa, Tarli (M). Calci d’angolo: 8 – 3. Recupero: 6′ (1’ + 5’).