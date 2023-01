VOLLEY - Per il tecnico settempedano, attualmente in vetta al campionato greco con l’Olimpiacos Pireo, si tratta di un ritorno sulla panchina di una nazionale europea dopo aver guidato in passato nel 2015 la Slovacchia e nel 2019 la Slovenia

di Mauro Giustozzi

Alberto Giuliani, il made in Marche e in Macerata che piace nel mondo. Il tecnico settempedano continua ad inanellare apprezzamenti all’estero, dove oramai lavora stabilmente da diversi anni, salvo fare rientro nella sua San Severino quando gli impegni sportivi glielo consentono.

Dalla Grecia dove dal gennaio 2022 sta lavorando il mirino del coach settempedano ora si sposta sulla Turchia, dalla cui federazione ha ricevuto un’offerta importante per allenare la selezione che ha sulle maglie la mezzaluna e una stella a cinque punte e non ha esitato ad accettarla.

Per il tecnico che attualmente è alla guida dell’Olimpiacos Pireo che è in testa al campionato in Grecia si tratta di un ritorno sulla panchina di una nazionale europea dopo aver guidato in passato nel 2015 la Slovacchia e nel 2019 la Slovenia, con quest’ultima giungendo alla finale dell’Europeo contro l’Italia di Fefè De Giorgi che poi conquistò il titolo continentale.

Allenatore esperto sia nella gestione delle squadre di club che in quelle della rappresentative nazionali, Alberto Giuliani può provare ora a ripetere con la Turchia, dove peraltro ha già lavorato alla guida dell’Halkbank Ankara nella stagione 2018-19, le imprese riuscitegli quando ha allenato Slovacchia e Slovenia. In Grecia Giuliani è legato all’Olimpiacos da un contratto che scadrà nel 2024 e questa è la seconda stagione che è alla guida degli ellenici con ottimi risultati. Il guidare un club in un torneo diverso non ostacola comunque la possibilità di allenare una rappresentativa nazionale.

Da ricordare come Giuliani sia stato anche protagonista come allenatore della Lube quando il club giocava le sue partite a Macerata: con il club cuciniero vince lo scudetto 2011-12 e la Supercoppa italiana 2012. Nel 2013-14 Giuliani con la Lube rivince ancora lo scudetto (il suo terzo dopo quello con Cuneo), battendo Perugia in quattro partite. Nella stagione 2014-15, la quarta e ultima con la Lube, vince un altro trofeo la Supercoppa italiana. Ma la sua carriera parte molti anni prima addirittura nel 1996 quando muove i primi passi alla guida delle formazioni di San Severino per continuare poi a Osimo, Loreto e Corigliano. Quindi il grande salto avviene nel campionato 2008-09 quando il coach settempedano approda in serie A1 alla guida di Verona e l’anno successivo approda a Cuneo con cui vince il campionato, il primo per il sodalizio cuneese, e la Coppa Cev.

Quindi la lunga parentesi alla Lube prima che nel 2015 arrivi la chiamata della nazionale Slovacca dove prende il posto di un altro allenatore italiano, quel Flavio Gulinelli attuale coach della Med Store Macerata. Giuliani contemporaneamente in quel periodo è anche allenatore di Piacenza in SuperLega. Nel 2018 viene ingaggiato dalla squadra turca dell’Halkbank Ankara, con la quale vince la Supercoppa. Nel 2019 viene nominato commissario tecnico della nazionale Slovena, incarico che mantiene fino alla fine del 2021, con la quale vince la Challenger Cup 2019 e conquista due secondi posti consecutivi ai successivi due Europei.

Nel 2020 ad ingaggiare il tecnico marchigiano sono i polacchi dell’Asseco Resovia che guiderà nell’annata 2020-21; dopo una stagione e mezza, alla fine di dicembre 2021 interrompe consensualmente il contratto con la formazione di Resovia per sbarcare a gennaio 2022 all’Olimpiacos Pireo. Dove attualmente è in testa al campionato. A proposito di Turchia quella è anche la destinazione Osmany Juantorena che ha terminato i suoi impegni ‘cinesi’ è rientrato a Civitanova e tra un paio di settimane, dopo un breve periodo di riposo si trasferirà in Turchia per giocare nelle file dello Ziraat Bankart direttamente con l’inizio dei play off turchi. Lo Ziraat disputa la Champions ma è ormai eliminato nel girone di Perugia, quindi Juantorena non calcherebbe il taraflex per le gare europee, tuttavia lui ad Ankara ha già giocato nel biennio 2013-2015 con l’altra formazione della capitale, l’Halkbank. Da ricordare che il coach della Nazionale femminile di Ankara è un altro allenatore italiano, Santarelli.