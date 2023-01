SAN SEVERINO - L'accordo sulla collaborazione nei servizi di trasporto alle persone con ridotta mobilità o appartenenti a situazioni di maggior svantaggio sociale

Il Comune di San Severino e il Comitato settempedano della Croce Rossa Italiana hanno deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa finalizzato a dare una risposta efficace ed adeguata ai bisogni di soggetti e famiglie appartenenti alle fasce più deboli della popolazione del territorio bisognosi di supporto da parte dei servizi a ciò deputati, con particolare riferimento alla collaborazione nei servizi di trasporto alle persone con ridotta mobilità o appartenenti a situazioni di maggior svantaggio sociale che sono a carico del competente Servizio sociale comunale.

Il Comune di San Severino, in particolare, si è impegnato ad assicurare piena collaborazione e supporto allo svolgimento di diverse attività come la rilevazione e la comunicazione di bisogni individuati nelle fasce deboli della popolazione per l’organizzazione di servizi di supporto, quali appunto il trasporto di persone bisognose presso ambulatori, centri medici e centri riabilitativi ma anche a promuovere, supportare e pubblicizzazione le azioni promosse dallo stesso Comitato locale della Cri che, da parte sua, si è impegnato a garantire, compatibilmente alle proprie risorse e disponibilità di mezzi e personale, al Comune di San Severino il trasporto gratuito di persone bisognose e in carico al servizio Sociale presso ambulatori, centri medici e centri riabilitativi ma anche il trasporto gratuito per i bambini specificatamente segnalati che durante le lezioni scolastiche devono recarsi presso il locale consultorio Asur per svolgere terapia logopedica o psicomotoria.